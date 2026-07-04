Adana ve Samandağ Kadın Yaşam Merkezleri'nin iş birliği; kadınların ve engelli kadınların hayatını kolaylaştırıyor, sorunları azaltıyor.

ADANA (İGFA) - Adana Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanlığı, Kadın Koalisyonu, Kadına Özgürlük ve Eşitlik Derneği ile Sivil Toplum için Destek Vakfı iş birliğiyle düzenlenen 'Dayanışma Buluşması' etkinliğinde, depremden etkilenen bölgelerde kadınların güçlenmesini, dayanışmasını ve sosyal yaşama katılımını desteklemek amacıyla çalışmalarını sürdüren Adana Kadın Yaşam Merkezi ile Samandağ Kadın Yaşam Merkezi bir araya geldi.

Adana Büyükşehir Belediyesi Tiyatro Salonu'nda, Adana Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Güngör Geçer'in katılımıyla gerçekleştirilen etkinliğe çok sayıda kadın, engelli birey, sivil toplum temsilcisi ve vatandaş katıldı.

KADIN YAŞAM MERKEZLERİ

Depremden doğrudan etkilenen illerde kurulan Kadın Yaşam Merkezleri; başta kadınlar, çocuklar, engelli bireyler ve eşitsiz koşullarda yaşayan gruplar olmak üzere birçok kişinin güvenli bir ortamda bir araya geldiği, hak temelli çalışmalar yürüttüğü ve dayanışma ağlarını güçlendirdiği mekanlar olarak faaliyetlerini sürdürüyor.

KADINLAR DENEYİMLERİNİ AKTARDI

Dayanışma Buluşması kapsamında, Adana Kadın Yaşam Merkezi'nden yararlanan kadınlar, deprem sonrası yaşamlarında meydana gelen değişimleri ve güçlenme süreçlerini katılımcılarla paylaştı. Kadınların deneyimlerini aktardığı 'İlham Veren Hikâyeler' bölümü izleyicilerden büyük ilgi gördü. Etkinlik kapsamında ayrıca merkez çalışmalarını yansıtan bir sergi de ziyaretçilere açıldı.

NAR TANELERİ ENGELLİ KOROSU BEĞENİYLE İZLENDİ

Programın önemli bölümlerinden birini ise Samandağ Kadın Yaşam Merkezi bünyesinde yürütülen 'Engelli Bireyler ve Bakım Verenler: Sosyalleşme, Dayanışma ve Güçlenme Çalışmaları Projesi' kapsamında kurulan Nar Taneleri Engelli Korosu oluşturdu. Koro performansı, katılımcılar tarafından ilgi ve beğeniyle izlendi.

Etkinlikte ayrıca, Samandağ Kadın Yaşam Merkezi Umudun Çiçekleri Engelli Halk Oyunları Grubu sahne aldı. Gösteri, engelli bireylerin sosyal yaşama katılımının önemini ve dayanışmanın dönüştürücü gücünü bir kez daha gözler önüne serdi.

DAYANIŞMANIN İYİLEŞTİRİCİ GÜCÜ

Adana ve Samandağ arasında kurulan dayanışma köprüsünü güçlendiren etkinlikte, deprem sonrası iyileşme sürecinde kadınların, engelli bireylerin ve bakım verenlerin güçlenmesine yönelik çalışmaların görünürlüğünün artırılmasının önemi vurgulandı.

Etkinliğe katılanlar, dayanışmanın iyileştirici gücüne dikkat çekerek benzer buluşmaların sürdürülmesi temennisinde bulundu.