İstanbul'un Sancaktepe ilçesinde iş ve spor alanındaki çalışmalarıyla tanınan Ağrılı kardeşler Yüksel ve Cengiz Eroğlu, Ortadoğu Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Nihat Aydın'ı ziyaret ederek İstanbul'daki Ağrılıların toplumsal konumu ve dayanışma kültürü üzerine değerlendirmelerde bulundu.

AĞRI (İGFA) - Ağrı'nın Merkez ilçesine bağlı Eskiharman köyü nüfusuna kayıtlı iş insanları Yüksel ve Cengiz Eroğlu, Ortadoğu Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Nihat Aydın'ı ziyaret etti. Samimi bir ortamda gerçekleşen görüşmede Sancaktepe'de yaşayan Ağrılıların sosyal, ekonomik ve kültürel hayattaki yeri, hemşehrilik bağlarının güçlendirilmesi ve Ağrılıların İstanbul'daki temsilinin daha görünür hâle getirilmesi konuları ele alındı.

Ziyarette konuşan Ortadoğu Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Nihat Aydın, Sancaktepe'nin son yıllarda Ağrılılar açısından önemli bir yerleşim ve dayanışma merkezi hâline geldiğini belirtti. Ağrılı iş insanlarının, spor yöneticilerinin ve sivil toplum temsilcilerinin ilçenin gelişimine önemli katkılar sunduğunu ifade eden Aydın, Eroğlu kardeşlerin de yürüttükleri çalışmalarla hem Sancaktepe'ye hem de hemşehrilerine değer kattığını söyledi.

YÜKSEL EROĞLU İŞ DÜNYASINDA TANINAN BİR İSİM

İnşaat sektöründe faaliyet gösteren Yazarlar Yapı'nın Yönetim Kurulu Başkanı Yüksel Eroğlu, uzun yıllardır İstanbul'da iş dünyasındaki çalışmalarıyla tanınıyor. Ağrı'nın köklü ve saygın ailelerinden birine mensup olan Eroğlu, iş hayatındaki faaliyetlerinin yanı sıra toplumsal dayanışma çalışmalarına verdiği destekle de öne çıkıyor.

Yüksel Eroğlu, görüşmede Sancaktepe'de yaşayan Ağrılıların birbirlerine destek olmasının büyük önem taşıdığını belirterek, imkânları ölçüsünde hemşehrilerinin yanında olmaya ve bölgedeki toplumsal dayanışmaya katkı sunmaya devam edeceklerini ifade etti.

CENGİZ EROĞLU SANCAKTEPE BELEDİYESPOR'DA SORUMLULUK ÜSTLENİYOR

İş dünyasındaki çalışmalarıyla tanınan Cengiz Eroğlu ise Sancaktepe Belediyespor Kulübü Başkanı olarak spor camiasında önemli bir görev yürütüyor. Kulüp başkanlığına seçilmesinin ardından gençlere yönelik sportif çalışmalar, altyapının güçlendirilmesi ve sporun toplumsal bütünleşmedeki rolüne ilişkin projelere ağırlık veren Eroğlu, Sancaktepe'de yaşayan Ağrılıların da gurur duyduğu isimler arasında yer alıyor.

Cengiz Eroğlu, spor kulüplerinin yalnızca müsabakalara katılan yapılar olmadığını, gençlerin eğitimine, kişisel gelişimine ve topluma kazandırılmasına katkı sağlayan önemli kurumlar olduğunu vurguladı. Sancaktepe'de yaşayan her Ağrılının sorununa ve talebine imkânlar dâhilinde destek olmaya çalıştıklarını belirten Eroğlu, dayanışma anlayışını spor alanındaki çalışmalarına da yansıttıklarını kaydetti.

Ortadoğu Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Nihat Aydın, ziyaretlerinden dolayı Yüksel ve Cengiz Eroğlu'na teşekkür ederek, Ağrılıların İstanbul'daki başarılarının memleket adına değerli olduğunu söyledi. Görüşme, Sancaktepe'deki Ağrılıların birlikteliğinin güçlendirilmesi ve ortak çalışmaların artırılması yönündeki değerlendirmelerin ardından sona erdi.