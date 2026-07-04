Ünlü moda tasarımcısı Atıl Kutoğlu, Viyana'nın en şık caddelerinden Bauernmarkt'taki yeni butiğini seçkin konuklarla gerçekleştirdiği özel bir açılışla modaseverlerle buluşturdu. Açılışın ardından Türkiye'nin Viyana Büyükelçisi Gürsel Dönmez, tarihi Büyükelçilik rezidansında Kutoğlu onuruna özel bir resepsiyon verdi.

İSTANBUL (İGFA) - Ünlü moda tasarımcısı Atıl Kutoğlu, Viyana'daki yeni butiğini sanat, diplomasi, cemiyet ve iş dünyasından çok sayıda ismin bir araya geldiği özel bir açılışla tanıttı. Viyana'nın en şık caddelerinden Bauernmarkt'ta yer alan, dekorasyonunda ünlü İtalyan mimar Claudio Nardi'nin imzasını taşıyan 180 metrekarelik butikte, Atıl Kutoğlu'nun A'dan Z'ye tüm koleksiyonları modaseverlerin beğenisine sunuluyor.

Viyana ile uzun yıllara dayanan güçlü bir bağa sahip olan Kutoğlu, daha önce Avusturya devlet nişanıyla ödüllendirilmişti. Moda eğitimini aldığı ve kariyerinin ilk büyük adımlarını attığı Viyana'da yeni butiğini açan Kutoğlu'nun davetine, uzun yıllardır sürdürdüğü sosyal fayda faaliyetleriyle öne çıkan Sabancı Vakfı Mütevelli Heyeti Üyesi ve Vista Turizm Yönetim Kurulu Başkanı Dilek Sabancı da katıldı.

Atıl Kutoğlu'nun çalışmalarına ilişkin değerlendirmede bulunan Dilek Sabancı, Kutoğlu'nun Doğu ile Batı arasında kurduğu özgün tasarım diline vurgu yaparak, 'Doğu'nun ve Osmanlı'nın zengin motiflerini Batı'nın minimalist potasında eritmeyi bu kadar iyi başaran çok az modacı var' ifadelerini kullandı. Sabancı, yeni butiğin yalnızca bir mağaza değil; Atıl Kutoğlu'nun Viyana ile kurduğu köklü ilişkinin, yıllara yayılan emeğinin ve başarısının heyecan verici bir yansıması olduğunu belirtti.

Atıl Kutoğlu onuruna özel resepsiyon

Butik açılışının ertesi günü, Türkiye'nin Viyana Büyükelçisi Gürsel Dönmez, tarihi Büyükelçilik rezidansında Atıl Kutoğlu onuruna özel bir resepsiyon verdi. Resepsiyonda konuşan Dönmez, Kutoğlu'nun kreasyonlarında İstanbul'un ihtişamı ile Viyana'nın zarafetini buluşturduğunu ifade etti.

Atıl Kutoğlu ise Büyükelçi Gürsel Dönmez'e teşekkürlerini sunarak, mesleği olan moda aracılığıyla Türkiye'nin dünyada daha iyi tanınmasına katkıda bulunmaktan ve Viyana Büyükelçiliği çatısı altında ağırlanmaktan büyük mutluluk duyduğunu belirtti.