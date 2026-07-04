Bursa Büyükşehir Belediyesi, Bursa'nın Fethi'nin 700. yılı etkinlikleri kapsamında ilk ilçe şenliğini Osmangazi Pınarbaşı Parkı'nda düzenledi. Şenlikler, temmuz ve ağustos aylarında 17 ilçede de vatandaşlarla buluşacak.

BURSA (İGFA) - Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından Bursa'nın Fethi'nin 700. Yılı Etkinlikleri kapsamında kentin köklü tarihini ve kültürel mirasını gelecek nesillere aktarmak amacıyla düzenlenen ilçe şenliklerinin ilk durağı Osmangazi oldu.

Pınarbaşı Parkı'nda düzenlenen şenlikte çocuk oyun alanları, atölye çalışmaları, animasyon gösterileri ve kadın kooperatiflerinin satış stantları vatandaşlardan yoğun ilgi gördü. Özellikle çocuklar ve aileler için hazırlanan etkinlik alanları sosyal ve kültürel etkileşimi artırırken, yerel üreticiler ile kadın girişimcilerin desteklenmesine de katkı sundu.

Etkinliklerde Bursa'nın tarihi ve kültürel kimliğini yansıtan Mehter Gösterisi ve Konseri, Karagöz-Hacivat Gölge Oyunu, tiyatro gösterimi, sihirbaz gösterileri ve çeşitli sahne performansları izleyicilerle buluştu. Gün boyunca devam eden programlarda Bursalılar hem eğlenceli hem de kültürel içeriklerle dolu bir gün geçirdi.

Bursa'nın Fethi'nin 700. Yılı kapsamında düzenlenen ilçe şenlikleri, 7 Temmuz'da Gürsu Kent Meydanı'nda gerçekleştirilecek programla devam edecek.