Sağlık Bakanlığı'nca hazırlanan Beşeri Tıbbi Ürünlerin Fiyatlandırılmasına Dair Kararda yapılan değişiklikle, Cumhurbaşkanı Kararı ile 'Kaynak Fiyat Belirleme' kriterlerine yeni fıkra eklenerek yürürlüğe girdi.ANKARA (İGFA) - Beşeri Tıbbi Ürünlerin Fiyatlandırılmasına Dair Kararda Değişiklik Yapılması Hakkında Karar bugünkü Resmi Gazete'de yayımlandı.

Cumhurbaşkanı Kararı ile 'Kaynak fiyat belirleme" kriterlerinin yer aldığı mevcut 6'ncı maddeye yeni fıkra eklendi.

Buna göre, ürünlerin perakende satış fiyatı belirlenirken, uygulanan eczacı kar oranlarına esas depocuya satış fiyatının barem değerlerinin Avro değerinde yapılan değişiklik oranında artırılacağı hükmedildi.