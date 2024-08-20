Nevşehir’in il oluşunun 70. Yıl Dönümü dolayısıyla düzenlenen caz konseri ve fotoğraf sergisinin açılışına katılan Belediye Başkanı Rasim Arı, “Bu şehir sanatın, sporun ve kültürün merkezi olacak” dedi.

NEVŞEHİR (İGFA) - Nevşehir’in il oluşunun 70. Yıl dönümü dolayısıyla, Nevşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü tarafından düzenlenen ‘70. Yılda 70 Etkinlik’ programı devam ediyor. Bu kapsamda, bir süre önce restorasyonu tamamlanarak Nevşehir Belediyesi tarafından turizme kazandırılan tarihi Meryem Ana Kilisesi ve bahçesinde caz konseri ve fotoğraf sergisi düzenlendi.

Fotoğraf Sanatçısı Derya Yazar Atasever’in ‘Benim Masallarım’ adlı kişisel fotoğraf sergisi Meryem Ana Kilisesi içerisinde açıldı. Serginin açılışını Belediye Başkanı Rasim Arı, Paraguay'ın Ankara Büyükelçisi Ceferino Adrian Valdez Peralta ve İYİ Parti İl Başkanı Ali İhsan Parlatan ile birlikte yaptı. Arı ve beraberindeki davetliler açılışın ardından hep birlikte sergiyi gezerek, Yazar’ın Türkiye’nin çeşitli illerinin yanı sıra Nepal, İtalya, İran, Küba, Vietnam, Afrika Benim, Hindistan, Kıbrıs, Tunus ve Romanya’dan çektiği fotoğrafları inceledi.

Fotoğraf sergisinin açılışının ardından ise Meryem Ana Kilisesi’nin bahçesinde genç sanatçı Eylül Soylu’nun sahne aldığı caz konseri gerçekleştirildi. Konser öncesi konuşan Başkan Rasim Arı, “Kapadokya’nın merkezi Nevşehir artık kültürün, sporun ve sanatın da merkezi olacak. Bu konuda belediye olarak birçok projeye öncülük ediyoruz ve etmeye de devam edeceğiz.” diye konuştu.