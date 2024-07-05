Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, ”Seçimler önce ben hangi Rasim Arı isem şimdi de aynıyım. Ben seçimlerden önce ne söz verdiysem hepsini yapacağım. Çünkü Nevşehirli bana ‘Rasim bizim kardeşimiz, evladımız’ diye oy verdi.” dedi.

NEVŞEHİR (İGFA) - Belediye Başkanı Rasim Arı, Mehmet Akif Ersoy Mahallesi’nde incelemelerde bulundu. İncelemeleri sırasında mahalle sakinleri ile de bir araya gelen Başkan Arı, vatandaşların talep ve önerilerini dinleyerek mahallede gerçekleştirecekleri çalışmaları anlattı. Tüm mahallelerin sorunlarını ve vatandaşların beklentilerini bildiklerini ve kısa, orta ve uzun vadeli çalışma programları ile bunların hepsini çözüme kavuşturacaklarını kaydeden Arı, “Seçimler önce ben hangi Rasim Arı isem şimdi de aynıyım. Görüyorsunuz ben de bir değişiklik var mı? Seçimlerden önce neler söylendi biliyorsunuz. Kazanınca bakın Rasim Arı değişmiyormuş. Ne dini hassasiyetim, ne milli hassasiyetim, ne insan ilişkilerim dünde aynıydı bugünde aynı. ‘Başka partiden olduğu için hizmet edemez’ diyorlardı. Nasıl ediyoruz? Aslanlar gibi hizmet ediyoruz. Aslında yeni başlıyoruz. Bakın yeniden Kayaşehir’i canlandırıyoruz. Yakında turizm yatırımları başlayacak. Bunun yanın da o bölgede yaptığımız VR Merkezi kısa sürede hizmete girecek. Tahtalı Kahve’nin, Çan Kulesi’nin ve eski Damat İbrahim Paşa İlkokulu’nun restorasyon çalışmaları için hazırlıklara başlıyoruz. Otoparklar konusunda gerekli adımları attık. Bütün hazırlıklarımızı yapıyoruz. Evet ekonomik sıkıntılar var ama biz bahane üretmeyeceğiz çalışacağız. Ben seçimlerden önce ne söz verdiysem hepsini yapacağım. Çünkü; Nevşehirli bana ‘Rasim bizim kardeşimiz, evladımız’ diye oy verdi. Herkes partileri yüzünden kazanırken ben halkımın sayesinde kazandım. Herkes şimdi partisinin belediye başkanıyken ben sizin belediye başkanınızım, milletin belediye başkanıyım. Bunu asla unutmayacağım. “ diye konuştu.