Basın ve müzik dünyasının duayen isimlerinden Bektaş Türk İzmir Kültür Sanat Fabrikası'nda "Gazetecilik ve Müzikle Yoğrulmuş Bir Ömür" isimli söyleşi gerçekleştirdi.İZMİR (İGFA) - Milliyet ve Hey Dergisi yıllarından bugünlere birçok anısını paylaşan Türk” Raks Müzik ve Karma Müzik’in çıkardığı Şebnem Ferah, Göksel, Sinan Erkoç, Fatih Erkoç , Ahmet Kaya, Pınar Aylin, Çelik, Bendeniz, Ahcanım Ahmet gibi sanatçıların ilk yapımlarında destek oldum.” dedi.

Türk söyleşi sırasında bir çok anısını da paylaştı. “Antalya Altın Portakal Film Festivali müzik bölümümde Aspendos’ta sahne alan Emel Sayın konseri yoğun ilgi görmüş ve trafik felç olmuştu. Konser alanına ulaşmak adeta mümkün değildi. Emel Sayın durumu benden öğrenince aracından indi, Aspendosa yalın ayak yürüdü. Güç te olsa sahneye çıkabildi, nefis bir konser verdi. Çıplak ayakla sahne aldığı bu durum Milliyet ön sayfada yer aldı.”şeklinde konuştu.