Adana Demirspor Kulübü’nün başkanı Bedirhan Durak, sosyal medya hesabından istifa ettiğini duyurdu.

ADANA (İGFA) - Adana Demirspor Kulübü’nün başkanı Bedirhan Durak sosyal medya hesabından, Ekim ayından itibaren devraldığı görevi layıkıyla yürütmek için gecesini gündüzüne katıp cebinden, zamanından ve sağlığından fazlasıyla verdiğini payalaştı.

Durak paylaşımında '' Daha güzel yarınlar için başta kulübüm, ailem, sevdiklerim ve sağlığım için bana lütfedilen başkanlık görevinden ayrıldığımı tüm taraftarlarımıza bildiririm." ifadelerine yer verdi.