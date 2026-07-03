İzmir Büyükşehir Belediyesi Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi'nin anıtsal zeytin ağacı altında düzenlediği geleneksel 'Zeytin Altında Yaza Merhaba' konserlerinin ilk konuğu Swara Gençlik Korosu oldu. Türk ve dünya müziğinden eserlerin seslendirildiği, dinleyicilerin de katılımıyla interaktif bir atmosfere dönüşen konser, İzmirlilere yaz akşamında unutulmaz bir müzik deneyimi yaşattı.

İZMİR (İGFA) - İzmir Büyükşehir Belediyesi Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi'nin (AASSM) geleneksel hale getirdiği 'Zeytin Altında Yaza Merhaba' konserleri, bu yıl da İzmirlileri müzikle buluşturmaya devam ediyor. AASSM bahçesindeki anıtsal zeytin ağacının gölgesinde ücretsiz olarak düzenlenen konser serisinin ilk konuğu Swara Gençlik Korosu oldu.

Şef Batuhan Uluçay yönetimindeki yaklaşık 20 kişilik koro, Türk ve yabancı bestecilerin seçkin eserlerinden oluşan repertuvarıyla dinleyicilere keyifli bir akşam yaşattı. Konser boyunca vatandaşlar zaman zaman eserlere eşlik ederken, programın son bölümünde etkinlik seyircilerin de katılımıyla interaktif bir konsere dönüştü. Her yaştan müzikseverin ilgi gösterdiği konser, uzun süre ayakta alkışlandı.

SEYİRCİYİ DE MÜZİĞİN PARÇASI YAPAN KORO

Türkiye Polifonik Korolar Derneği İzmir Şubesi bünyesinde 2023 yılında Sude Nur Çoruh tarafından Gençlik Korosu olarak kurulan topluluk, 2025-2026 sezonunda yeniden yapılanarak Swara adını aldı ve çalışmalarını Şef Batuhan Uluçay yönetiminde sürdürüyor. Swara Gençlik Korosu, 2026 İzmir Uluslararası Çoksesli Korolar Festivali kapsamında 'Jüri Özel Ödülü' ile 'Müzikalite-Müzikal Dinamiklerde Başarı Ödülü'nün sahibi oldu. Koronun en dikkat çekici özelliklerinden biri ise konserlerinde dinleyiciyi de etkinliğin bir parçası haline getiren interaktif sahne anlayışı.

Konserde seslendirilen eserler arasında Vem Kan Segla Förutan Vind, O Salutaris Hostia, Dies Irae, O Crux Ave, Som Stjarnan Uppa Himmelen Sa Klar, Dedikleri Gerçek İmiş, Dere Kenarında Taş Ben Olaydım, Divane Aşık Gibi, Oy Trabzon ve The Holiday Tango yer aldı. Bu özel repertuvar, çok sesli koro müziğinin farklı dönem ve kültürlerinden örnekleri İzmirlilerle buluşturdu.