Yerel Seçim sonuçlarında son anlara geldi. Bayrampaşa'da CHP Adayı Hasan Mutlu seçimi kazandı. Seçim sonucu YSK'nın yapacağı açıklama ile netleşmiş olacak. Bayrampaşa'nın resmi olarak açıklanmasa da oy oranı olarak rakibine fark atan Hasan Mutlu partililer tarafından kutlandıb Mutlu, sosyal medyadan yaptığı açıklamada "Cumhuriyet Halk Partisi Bayrampaşa İlçe başkanlığımıza Belediye başkan A. Adaylığı dosyamı vermeye geldiğimde örgütümüzün, vatandaşlarımızın STK temsilcilerimizin göstermiş olduğu ilgiye çok teşekkür ederim. Yaşanılabilir bir Bayrampaşa için yola çıkıyoruz" dedi. İşte Bayrammpaşa'nın kesin olmayan seçim sonuçları ile ilgili sonuçlar: