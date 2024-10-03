Eğitimci kimliğiyle tanınan Bayrampaşa Belediye Başkanı Hasan Mutlu, ilçedeki 54 devlet okuluna toplam 6 milyon 500 TL maddi destek vereceklerini açıkladı. Eğitimin önemine vurgu yapan Başkan Mutlu, “Her şey ülkemiz, her şey geleceğimizin teminatı sevgili çocuklarımız için. Okullarımıza destek vermeye devam edeceğiz” dedi.

İlçedeki okul bahçelerinde yıkama ve temizlik çalışması gerçekleştirerek öğrencilere tertemiz bir eğitim ortamı sunan ve birinci sınıf öğrencilerine kırtasiye seti hediye eden Bayrampaşa Belediyesi, şimdi de okulların tadilat, boya, badana, temizlik ve çevre düzenlemesi ihtiyaçlarına yönelik ilçedeki 54 devlet okuluna toplam 6 milyon 500 TL maddi destek veriyor. Aynı zamanda binlerce ilkokul, ortaokul ve lise öğrencisine burs verilmesi planlanıyor. Başvuruların halen devam ettiği burs sonuçlarının yakın bir zamanda açıklanması bekleniyor.

BAŞKAN MUTLU: BAYRAMPAŞA’NIN ÖĞRENCİLERİ DE MUTLU OLACAK

Eğitimci kimliği ile tanınan aynı zamanda kendisi de bir öğretmen olan Bayrampaşa Belediye Başkanı Mutlu, “Her şey ülkemiz, her şey geleceğimizin teminatı sevgili çocuklarımız için. Temizlik ve bakım çalışmalarımızla bir yandan öğrencilerimize tertemiz okul bahçeleri sunarken bir yandan da eğitimde fırsat eşitliğinden mahrum kalan sevgili çocuklarımızı ön planda tutarak kreşler açtık. Ailelerimizin ekonomisine katkıda bulunmak ve ilkokula yeni başlayacak yavrularımızı mutlu etmek için onlara kırtasiye setleri hediye ettik. Şimdi de, tadilat, boya, badana, temizlik ve çevre düzenlemesi ihtiyaçlarına yönelik 54 devlet okulumuza toplam 6 milyon 500 TL maddi destek yapıyoruz. Aynı zamanda binlerce öğrencimize de burs vereceğiz. Bayrampaşa’mızın çocukları da, öğrencileri de mutlu olacak” dedi.