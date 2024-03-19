Bayrampaşa Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Belediye Başkan Adayı Hasan Mutlu, Ramazan ayı nedeniyle Bayrampaşalı seçmenleriyle Tuna Caddesi'nde iftar yaptı.

Bayrampaşa CHP Belediye Başkan Adayı Hasan Mutlu tarafından, Ramazan Ayı dolayısıyla Tuna Caddesi Hatipoğulları Lokantası’nda iftar yemeği ikram edildi.

Ev sahipliğini Bayrampaşa Belediye Başkan Adayı Hasan Mutlu’nun yaptığı İftar programına yoğun bir katılım oldu.

Birlik ve beraberlik duyguları ile bir araya gelen misafirler arasında CHP Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Gökan Zeybek, CHP Bayrampaşa İlçe Başkanı Alican Çam, İtfaiye Daire Başkanı Remzi Albayrak, Bayrampaşa CHP İlçe yöneticilileri, Bayrampaşa Kulüpler Birliği Başkanı Ülkü Gürkan, muhtarlar, muhtar adayları, meclis üyeleri, meclis üyesi adayları, amatör spor kulübü başkanları, iş insanları, basın mensupları ve Bayrampaşalılar yer aldı.



İftar davetine katılanlara teşekkür konuşması yapan CHP Bayrampaşa Belediye Başkan Adayı Hasan Mutlu, projelerinden bahsederek, “Bizler, Bayrampaşa'yı daha yaşanabilir, daha adil ve daha huzurlu bir yer haline getirmek için buradayız. Her vatandaşımıza, her mahallemize eşit şekilde hizmeti getirecek asla ayırmayacak, ayrıştırmayacağız. Bayrampaşa’mızda yaşayan tüm vatandaşlarımızın belediyesi olacağız. Sizlerin değerli görüşleri, önerileri ve katkılarıyla Bayrampaşa'yı birlikte yöneteceğiz. Daha sağlıklı ve güçlü bir toplum oluşturmak en büyük arzumuzdur. Gece gündüz demeden, hep birlikte daha mutlu ve daha güçlü bir Bayrampaşa inşa etmek için çok çalışacağız.” ifadelerini kullandı.



Hasan Mutlu ve ekibine seçim çalışmalarında başarılar dileyen CHP Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Gökhan Zeybek ise yaptığı konuşmada ülkenin her bölgesinde seçim çalışmalarını en iyi şekilde yaptıklarını, sonuçlardan umutlu olduklarını belirtti.Zeybek, 31 Mart Akşamı gece yarısı tekrar Bayrampaşa’ya gelerek Bayrampaşa Belediye Başkanı Hasan Mutlu’yu tebrik edeceğini söyledi.