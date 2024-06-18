Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, "Bayramın ilk günü güneş enerjisinin elektrik üretimindeki payı gün içerisinde yüzde 44’ü aşarak bir rekor kırdı" dedi.ANKARA (İGFA) - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, bayramın ilk günü güneş enerjisinin elektrik üretimindeki payının gün içerisinde yüzde 44’ü aşarak bir rekor kırdığını belirtti.

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Bakan Bayraktar, "Bayramda güneş rekoru" başlığıyla sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Önümüzdeki 12 yıl boyunca her yıl 3 bin 500 megavat güneş enerjisi kurulu gücünü devreye alarak bu alanda yeni rekorlara imza atmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

https://twitter.com/aBayraktar1/status/1802959462090621150

Kaynak: igf