Türk Sağlık Sen Kocaeli Şube Başkanı Ömer Çeker idari izinler hakkında yazılı açıklama yaptı. Çeker “ Çalışanların idari izinli olduğu günlerde aylık çalışma sürelerinin hesaplanması ile ilgili Cumhurbaşkanlığına, Sağlık Bakanlığına ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’na sendika olarak başvuru yapıldık." dedi.

KOCAELİ (İGFA) - Şube Başkanı Ömer Çeker yapmış olduğu açıklama ile “ Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan açıklama ile Bayramdan sonraki 2 Nisan, 3 Nisan ve 4 Nisan tarihleri idari izin kapsamına alındı. Yapılan açıklama ile çalışanlar 2-3-4 çarşamba Perşembe Cuma günleri idari izinli sayılmışlardır. Her yıl idari izinlerin kullanımında idareler çalışanlara ciddi sorunlar çıkarmaktadırlar. Yaşan sorunları bertaraf edilmesi tereddütlerin giderilmesi için Türk Sağlık Sen Genel Merkezimiz tarafından idari izin günlerinde aylık çalışma sürelerinin hesaplanması ile ilgili mağduriyetin giderilmesi amacıyla Cumhurbaşkanlığı, Sağlık Bakanlığı, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’na birer başvuru yapdı.

İZİN YAHUT ÜCRET

Başvurularda mevzuata göre açık ve takdiri bir duruma mahal vermeyecek şekilde idari izinde çalışan personele çalışmalarının karşılığı izin yahut ücret ödeneceği açıkça hükme bağlandığına dikkat çekildi. Bununla birlikte, idari izinli olunan günlerde çalışmayan personeller açısından bu süreler aylık çalışılması gereken sürelere dâhil edildiğinden o ay içerisinde nöbet tutan, mesai saatlerinden daha fazla çalışan personele ek bir ücret ödenmediği vurgulandı. Sorunun çözülmesi adına Nisan ayı aylık çalışma süresi belirlenirken idari izinli olunan günlerin aylık çalışma süresinden düşülerek işlem tesisi yoluna gidilmesi istendi.

TALEP EDİLDİ

Ramazan Bayramı nedeniyle idari izinli olunan günlerde nöbet görevi ifa eden personellerin nöbet ücretine esas haftalık çalışma sürelerinden idari izinli olunan sürelerin düşürülerek hesaplama yapılmasının yanında idari izinli olunan günlerde çalışmayan personeller açısından da 2025 yılı Nisan ayı aylık çalışma süresi belirlenirken idari izin günlerinin çalışılması gereken süre içerisinde değerlendirilmemesi, fiilen bu sürelerin çalışılmış gibi kabul edilmesi talep edildi. İdari izinler hakkında idarelerin sergilemiş oldukları olumsuz tutumları çalışanları mağdur etmektedir.

NÖBET ÜCRETİ VEYA İZİN VERİLECEĞİ

İdari izin günlerinde tutulan nöbetlerdeki tereddütler 7. Dönem Toplu Sözleşmede tereddüde mahal bırakılmayacak şekilde sorun çözülmüştür. Toplu sözleşme hükmüne göre “Resmi ve dini bayram tatili sebebiyle verilen "İDARİ İZİN GÜNLERİNDE" fiilen görev yapanlara, çalıştıkları süre ile orantılı izin kullandırılacağı, mümkün olmadığı durumlarda 657 sayılı DMK'nın Ek-33. Maddesi kapsamında nöbet ücreti ödeneceği konusu 7. Dönem Toplu Sözleşme Üçüncü Bölüm Sağlık ve Sosyal Hizmet Koluna İlişkin Toplu Sözleşme metninin 42. Maddesi ile hüküm altına alınmış olup, bahse konu Toplu Sözleşme Metni 3 Eylül 2023 tarih ve 32298 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanarak 01.01.2024 ile 31.12.2025 tarihleri aralığında uygulanmak üzere yayınlanmıştır. Görüldüğü üzere 2023 yılında yapılan Toplu Sözleşme idari izin günlerinde fiilen görev yapanlara Nöbet Ücreti veya izin verileceği karara bağlanmıştır. Sendika olarak konun takipçisi olacağız. İdari izinler hakkında mağduriyet yaşayan çalışanlara ve üyelerimize Türk Sağlık Sen Olarak hukuk desteği verilecektir.” Diyerek sözlerini sonlandırdı.