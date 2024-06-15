İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya bayram öncesi 2 milyon 675 bin aracın denetlendiğini duyurdu.ANKARA (İGFA) - İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Emniyet ve Jandarma Trafik ekiplerinde 6-14 Haziran tarihleri arasında 2 milyon 675 bin 510 aracın denetlendiğini açıkladı.

HIZINI DÜŞÜR,

YOLUN SONU BAYRAM OLSUN❗️ Emniyet ve Jandarma Trafik Ekiplerimizce 6-14 Haziran 2024 tarihleri arasında:

2️⃣ Milyon 6️⃣7️⃣5️⃣ bin 5️⃣1️⃣0️⃣ araç denetlendi. ❌ Işıklı ya da sesli uyarı işareti bulunan cihazları (çakar) mevzuatta izin verilmeyen araçlara takarak kullanan… pic.twitter.com/D7Qitea9jo — Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) June 15, 2024

Emniyet ve Jandarma Trafik Ekiplerimizce 6-14 Haziran 2024 tarihleri arasında:

2 Milyon 675 bin 510 araç denetlendi.Işıklı ya da sesli uyarı işareti bulunan cihazları (çakar) mevzuatta izin verilmeyen araçlara takarak kullanan 296 sürücüye işlem yapıldı.Hız ihlalinde bulunan 124 bin 184,Periyodik muayenesi yaptırılmamış 27 bin 26,Emniyet kemeri kullanmayan 17 bin 746,Sürücü belgesiz araç kullanan 17 bin 76 ve Zorunlu Mali sorumluluk sigortası bulunmayan 10bin 359 olmak üzere diğer işlemlerle birlikte; Toplam 467 bin 78 araca/sürücüye işlem yapıldı.