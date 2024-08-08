Bayraklı Kızılay Şubesi’nce, “Aşure Günü” nedeniyle 3 bin kişiye aşure ikram edildi. Muharrem Ayı’nın geleneksel töreni olan Aşure Günü’nde Bayraklı Sevgi Yolu’nda kurulan kazanlarda vatandaşlara aşure ikram eden Bayraklı Kızılay Şube Başkanı Metin Köroğlu, yüzlerce yıldır süregelen geleneği yaşattıklarını söyledi.İZMİR (İGFA) - Metin Köroğlu Muharrem Ayı’nın ve ‘Aşure Günü’nün önemine vurgu yaparak, kutsal kitaplarda bugünün çok büyük yeri olduğunu hatırlattı. Köroğlu, “Aşure Günü’nün bereketinin ülkemize ve İslam alemine hayırlar getirmesini diliyor, Kerbela’da şehit edilen Peygamber Efendimizin (sav) torunu Hz. Hüseyin ile birlikte Ehl-i Beyt mensuplarını rahmetle yâd ediyoruz” dedi.

Aşure Günü etkinliğine katılanlara teşekkür eden Bayraklı Kızılay Şube Başkanı Metin Köroğlu, günün anlamıyla ilgili şunları söyledi:

“Bu vesileyle düzenlediğimiz aşure etkinliğimize katılımlarından dolayı Bayraklı Belediye Başkanımız İrfan Önal, Cumhuriyet Halk Partisi Meclis Üyesi İsmail Sarı, Ak Parti Bayraklı Meclis Üyesi Latif Aydemir, Kızılay İl Başkanı Kerem Baykalmış, Bayraklı Müftüsü İbrahim Türedioğlu, Bornova Kızılay Başkanı Murat Çağlayan, İlçe Sağlık Müdürü Neşe Zerennohutcu, İlçe Tarım Müdürü Cem Erdoğdu, Bayraklı Gençlik ve Spor Müdürü Aziz Özen, İlçe Gençlik Spor Müdürü Mucip Uludağ, Siyasi Parti temsilcilerine, çok değerli Bayraklı mahalle muhtarlarımız ve sivil toplum kuruluşunun başkanları ve temsilcilerine, çok kıymetli vatandaşlarımıza katılımlarından dolayı canı gönülden teşekkür ederim.”