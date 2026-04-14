Batman Mevlana Anadolu Lisesi, öğrencilerin akademik ve kişisel gelişimlerini desteklemek amacıyla hazırlanan online anket ve test sistemini hizmete sundu. Okul, bu uygulamayla Batman genelinde bu hizmeti sunan ilk ve tek kurum olma özelliği taşıyor.

BATMAN (İGFA) - Batman Mevlana Anadolu Lisesi Okul Müdürü İdris Yalçın, Rehberlik Servisi tarafından hazırlanan sistemin okulun resmi internet sitesindeki 'Rehberlik' menüsünden erişime açıldığını belirtti.

Öğrencilerin okul numaralarıyla sisteme giriş yaparak çeşitli ölçme araçlarını doldurabildiğini ifade eden Yalçın, uygulama kapsamında 'Akademik Benlik Kavramı Ölçeği', 'Çalışma Davranışlarını Değerlendirme Ölçeği', 'Sınav Kaygısı Envanteri', 'İnternet Bağımlılığı Ölçeği', 'Kendini Değerlendirme Envanteri', 'Mesleki Tercih Envanterleri', 'Öğrenme Stilleri Envanteri' ve 'Çoklu Zeka Ölçeği'nin yer aldığını kaydetti.

Uygulanan test ve anketlerin sonuçlarının Rehberlik Servisi tarafından değerlendirilerek öğrencilerin bireysel özelliklerinin daha iyi analiz edileceğini vurgulayan Yalçın, öğrencilerin talep etmeleri halinde bireysel geri bildirim ve yönlendirme alabileceklerini dile getirdi.

Söz konusu uygulamayla öğrencilerin kendilerini daha iyi tanımalarının, akademik başarılarını artıracak çalışma alışkanlıkları geliştirmelerinin, sınav kaygısı ve stresle başa çıkma becerileri kazanmalarının ve mesleki hedeflerini daha bilinçli belirlemelerinin amaçlandığı bildirildi. Okul yönetimi, tüm öğrencileri sistemden faydalanmaya davet ederek sürece aktif katılımın önemine dikkat çekti.