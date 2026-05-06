İzmit Belediyesi Şehit ve Gazi Hizmetleri Birimi Kartepe'de ikamet eden Kıbrıs Gazileri Ali Paşa Ay ve Ali Işık'ı evlerinde ziyaret ederek minnet ve şükran duygularını ifade etti

KOCAELİ (İGFA) - İzmit Belediyesi Meslek Odaları ve Sendika Masası Başkanı Cem Serhat Dayanç ile Şehit ve Gazi Hizmetleri Birim Sorumlusu Merve Gökduman gazi ziyaretlerine devam ediyor.

Ekip geçtiğimiz günlerde Kartepe'de ikamet eden Kıbrıs Gazileri Ali Paşa Ay ve Ali Işık'ı evlerinde ziyaret etti.

Ziyarette, İzmit Belediyesi'nin şehit ve gazi ailelerine yönelik çalışmaları, birimin amacı, belediye faaliyetleri ve sivil toplum kuruluşlarıyla yürütülen iş birlikleri hakkında bilgi verildi.

Ziyaret sırasında, İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet'in selamları iletilerek gazi ailelerine Ayyıldız baskılı Kur'an-ı Kerim ve Türk bayrağı takdim edildi. İzmit Belediyesi heyeti şehit yakınlarının gösterdiği misafirperverlik için teşekkür ederek, her zaman yanlarında olduklarını bir kez daha vurguladı.