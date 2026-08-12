Trabzon Büyükşehir Belediyesi bağlı kuruluşu TİSKİ Genel Müdürlüğü'nün, Vakfıkebir'in 11 mahallesini ilgilendiren içme suyu hattı yapım çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.

TRABZON (İGFA) - Trabzon Büyükşehir Belediyesi TİSKİ Genel Müdürlüğü, Vakfıkebir ilçesinde uzun yıllardır eski isale hatlarından kaynaklı içme suyu yetersizliği yaşayan mahallelerin sorununu kalıcı olarak çözüme kavuşturacak önemli bir yatırımı daha hayata geçiriyor. 'Vakfıkebir İlçesi Kavalik Grup İçme suyu İsale ve Şebeke Hattı İnşaatı Yapım İşi' kapsamında başlatılan çalışmalar hızla sürüyor.

TOPLAM 14 KM SU HATTI

Toplam 19 milyon 444 bin 219 TL yatırım bedeline sahip projede çalışmaların yüzde 50'si tamamlandı. Proje kapsamında 14 kilometre içme suyu hattı, 1 tahliye odası, 4 vantuz odası, 7 basınç kırıcı vana (BKV) odası ile 4 farklı hacimde içme suyu deposu inşa edilecek. Çalışmaların Ocak 2027'de tamamlanması hedefleniyor.

Projeyle birlikte eski hatlar tamamen yenilenerek daha sağlıklı, kesintisiz ve güçlü bir içme suyu altyapısı oluşturulacak.

11 MAHALLEYİ KAPSIYOR

Mevcut hatların eski ve yetersiz olması, isale hatlarının yer yer şebeke hattı olarak kullanılması ve artan su ihtiyacını karşılayamaması sebebiyle mahallelere sağlıklı, kesintisiz ve yeterli içme suyu iletimi sağlanamıyordu.

Bu çalışma ile; İshaklı, Fethiye, Ortaköy, Sinanlı, Rıdvanlı, Akköy, Sekmenli, Soğuksu, Fevziye, Karatepe ve İlyaslı mahallelerinde içme suyu isale ve şebeke hatları yenilenecek.

BAŞKAN GENÇ, 'KALICI ÇÖZÜM'

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, içme suyu yatırımlarının şehir genelinde sürdüğünü belirterek, 'Vatandaşlarımızın en temel ihtiyacı olan içme suyunu kesintisiz ve sağlıklı şekilde ulaştırmak bizim en önemli görevlerimizden biridir. Vakfıkebir Kavalik Grup İçme Suyu projemizle birlikte yıllardır eski isale hatlarından kaynaklanan su yetersizliği sorununu kalıcı olarak ortadan kaldırıyoruz' dedi.

UZUN YILLAR HİZMET VERECEK

Başkan Genç sözlerini şöyle sürdürdü: 'Bugünü kurtaran değil, uzun yıllar hizmet verecek altyapılar inşa ediyoruz. Hemşehrilerimizin yaşam kalitesini artıracak her projeyi yakından takip ediyor, çalışmaların planlanan sürede tamamlanması için ekiplerimizle birlikte yoğun gayret gösteriyoruz. Şehrimizin hiçbir noktasını susuz bırakmamak için yatırımlarımıza aralıksız devam edeceğiz. Emeği geçen tüm arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum.'