Batman'da Sason Kaymakamı Furkan Başar, şehit ailelerini ziyaret ederek sorunlarını dinledi ve destek sözü verdi.BATMAN (İGFA) - Sason Kaymakamı Furkan Başar, ilçede çocuklarını vatan uğruna kaybetmiş şehit aileleriyle bir araya geldi.

Abdurrahman Coşkun, Cuma Bağatur, Cuma Demir, Faim Bozkurt, Hasan Demir, Mehmet Ağa, Metin Demir ve Nazmi Çelik’in ailelerini ziyaret eden Başar, ailelerin taleplerini ve sorunlarını dikkatle dinleyerek not aldı.

Kaymakam Başar, şehit ailelerinin kendileri için çok kıymetli olduğunu vurgulayarak, “Her zaman yanınızda olacağız. Sıkıntılarınızın çözümünde elimizden gelen desteği sağlayacağız” dedi. Ziyaret, aileler tarafından memnuniyetle karşılandı.