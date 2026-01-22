Batı Trakya Türkleri Yönetici İşadamları ve Sanayiciler Derneği'nin (BATISİAD) 4. Olağan Genel Kurulu gerçekleştirildi. Genel kurulda Ahmet Er, oybirliğiyle yeniden başkan seçildi.

BURSA (İGFA) - Batı Trakya kökenli girişimcilerin Türkiye'de ve Balkanlar'daki sesi olma misyonuyla faaliyetlerini sürdüren Batı Trakya Türkleri Yönetici İşadamları ve Sanayiciler Derneği (BATISİAD), 4. Olağan Genel Kurulu'nu dernek merkezinde gerçekleştirdi. Genel kurulda mevcut başkan Ahmet Er, güven tazeleyerek yeniden BATISİAD Başkanı oldu.

Divan başkanlığını önceki dönem Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar'ın yaptığı genel kurulda, divan kurulu üyeliklerini BTSO Başkan Yardımcısı İsmail Kuş ve Rafet Emin Demir üstlendi. Genel kurulun açılış konuşmasını yapan BATISİAD Başkanı Ahmet Er, BATISİAD'ın Batı Trakya ve Balkan kökenli iş insanlarını bir araya getiren önemli bir çatı kuruluş olduğunu belirterek, 'BATISİAD bugün Türkiye ile Batı Trakya arasında kurulan güçlü bağın sembolü konumundadır' dedi.

Konuşmasında küresel ve ulusal ekonomik gelişmeleri de değerlendiren Er, 2025 yılında dünya ekonomisinde ılımlı bir büyüme yaşandığını, ancak ticari belirsizlikler, jeopolitik riskler ve korumacı politikaların büyümeyi sınırladığını ifade etti. Türkiye ekonomisinin ise yüksek ama düşüş eğilimindeki enflasyon ve sıkı para politikalarıyla dengelenmeye çalışıldığını belirten Er, iş dünyasının bu süreçte temkinli hareket ettiğini söyledi.

Bursa ekonomisine de değinen Er, kentin sanayi ve ihracat odaklı güçlü yapısını koruduğunu belirterek, 'Bursa, 2025 yılının ilk on ayında 14,5 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirdi. İş dünyası ihtiyatlı bir iyimserlik içinde sürdürülebilir büyüme ve yapısal dönüşüm bekliyor' dedi.

Genel kurulda yapılan konuşmaların ardından faaliyet ve denetim raporları oybirliğiyle kabul edildi. Tek listeyle gidilen seçimde Ahmet Er başkanlığındaki yönetim, 3 yıl süreyle görev yapmak üzere seçildi. Ahmet Er başkanlığındaki yeni yönetim kurulunda; Salih Altuğ, Ali Ömeroğlu, Cihat Yusufoğlu, Gürcan Yılmaz, Ekrem Tuna, Hasip Semerci, İbrahim İsmailoğlu, İkbal İbrahimoğlu, Rafet Emin Demir, Adnan Yakupoğlu, İsmail Tatar ve Halit Şefikoğlu yer aldı.

Kadir Güleryüz, Şakir Emin ve Mehmet Macır'ın denetim kurulunu oluşturduğu yeni dönemde; Disiplin Kurulu'na ise Bünyamin Terzi, Hüseyin Hacıoğlu ve Ramadan Mandacı seçildi. Onur Kurulunda ise Mustafa Dündar, Rahmi Yılmaz ve Mustafa Gürses yer aldı.