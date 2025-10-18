Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın'ın liderliğinde Balıkesir Su ve Kanalizasyon İdaresi (BASKİ) Genel Müdürlüğü tarafından Burhaniye'nin Geriş Mahallesi'nden Mahkeme Mahallesi'ne kadar uzanan 60 yıllık ana içme suyu hattı yenilendi. Bölgedeki su kesintilerine karşı kalıcı çözüm sağlayan çalışmayla eski borular tarihe karıştı.

BALIKESİR (İGFA) - Şehrin altyapısını geleceğe hazırlayan Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın'ın talimatıyla Balıkesir Su ve Kanalizasyon İdaresi (BASKİ) Genel Müdürlüğü tarafından Burhaniye'nin Geriş Mahallesi'ndeki 60 yıllık ekonomik ömrünü tamamlamış ana içme suyu hattı yenilendi. BASKİ ekipleri, Geriş Mahallesi Hamdibey Caddesi'nden Mahkeme Mahallesi 1.İnönü ve 2.İnönü caddelerine kadar uzanan 60 yıllık ana içme suyu hattının ömrünü tamamlaması nedeniyle meydana gelen su kesintilerine karşı kalıcı çözümü sağladı.

GERİŞ VE MAHKEME MAHALLELERİ RAHAT BİR NEFES ALACAK

Yıllardır göz ardı edilen, kısa vadeli çözümlerle günü kurtaran çalışmalara son vererek, kalıcı yatırımları hayata geçiren ekipler, Burhaniye ilçesinde BASKİ Genel Müdürü Erdoğan Öztürk'ün koordinasyonunda yeni içme suyu şebeke hattı yapımını tamamladı. Bölgede sürekli su kesintilerine neden olan çürümüş ve kireçlenmiş ana içme suyu şebeke hattının Geriş Mahallesi Hamdibey Caddesi'nden Mahkeme Mahallesi 1.İnönü ve 2.İnönü caddelerine kadar uzanan bin metre uzunluğundaki kısmının yenileme çalışmaları tamamlandı. BASKİ' nin çalışmalarıyla birlikte ana içme suyu şebeke hattı yapımıyla beraber bu hattaki 220 abone bağlantısı da yenilendi. Çalışmaların sonunda mahalle sakinleri eskimiş ve sağlıksız hatlardan kurtuldu.

'YILLARDIR SU KESİNTİLERİYLE YAŞIYORDUK'

Yıllardır su kesintileri nedeniyle mağduriyet yaşadıklarını söyleyen Geriş Mahalle Muhtarı Hayri Resne; 'Yıllardır su sıkıntısı çekiyorduk. Mahalle olarak yıllardır hizmet bekliyorduk. Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın'a çok teşekkür ederiz. Bizi büyük bir sıkıntıdan kurtardı. Çalışmaları yerinde takip eden BASKİ Genel Müdürü Erdoğan Öztürk'e de emeklerinden dolayı çok teşekkür ediyoruz. Artık musluklarımızdan kesintisiz su akacak' diyerek memnuniyetini dile getirdi.