Bursa'da Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, 6 yıllık hizmet sürecini değerlendirerek, “Kentsel dönüşümde Bursa’nın en tecrübeli kurumu olduk. 20 bin tapu dağıttık, 30 bin konut üreteceğiz" dedi.BURSA (İGFA) - Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, Barış Manço Kültür Merkezi’nde düzenlenen basın toplantısında 6 yıllık hizmet sürecini değerlendirdi. “Ne varsa Yıldırım’da var” mottosuyla düzenlenen toplantıya, AK Parti Bursa milletvekilleri, İl Başkanı Davut Gürkan, Yıldırım Kaymakamı Metin Esen, ilçe belediye başkanları ve çok sayıda davetli katıldı.

Başkan Yılmaz, “Sensiz olmaz Yıldırım şiarıyla başladığımız hizmet sürecini, ‘Sizin için buradayız’ anlayışıyla sürdürüyoruz. Hemşehrilerimizin önceliklerini dikkate aldık. En temel gündemimiz kentsel dönüşüm oldu. Onların hayallerini gerçekleştirmek için çalıştık” dedi.

KENTSEL DÖNÜŞÜMDE ÖNCÜ ROL

Kentsel dönüşümün öncelikli gündemleri olduğunu vurgulayan Yılmaz, “2019 öncesi 660 hektarlık alanda mülkiyet sorunlarını çözdük. 20 bin tapu dağıtarak 30 bin kişinin sorununu giderdik. 15 bin mülkiyet problemini daha çözmek için çalışıyoruz. 20’den fazla noktada dönüşüm yaptık. Mevlâna’da başlayan projeleri tamamladık, yeni projeler geliştirdik. Bursa’nın en tecrübeli kurumu olduk. Yeni dönemde 30 bin konut üreteceğiz. Kentsel dönüşüm strateji belgesini tamamlayarak afet hazırlıklarını da planlayacağız” dedi.

Yılmaz, Ankara Yolu’na alternatif üçüncü bir yol planladıklarını belirtti: “Dikey ve yatay yolları birleştirerek trafiği rahatlatacağız. Bu yolların yapımını üstlenmek için Büyükşehir’e teklif sunduk.” Yeşil alan çalışmalarına da değinen Yılmaz, “Kişi başı 1 metrekare yeşil alan hedefini aşarak 1 milyon metrekareden fazla alan ürettik. Hünkâr Korusu ve Küreklidere Çocuk Köyü projelerimiz devam ediyor. Yeni dönemde 650 bin metrekare daha yeşil alan hedefliyoruz” dedi.

Yıldırım’ın genç nüfusuna dikkat çeken Yılmaz, “Naim Süleymanoğlu Spor Kompleksi’ni kazandırdık. 49 kulübe saha tahsis ediyoruz. Kadın spor merkezlerimizin sayısını artırıyoruz. Piremir Gençlik ve Spor Merkezi’ni açacağız. Bursaspor Spor Lisesi kuracağız. Başkanlık konutunu yıkarak yerine yüzme havuzu ve spor merkezi yapacağız” diye konuştu. Ayrıca, 40 bin Yıldırımlının iş sahibi olmasına katkı sağladıklarını, sokak hayvanları için doğal yaşam alanı ve hayvan ambulansı hizmetleri sunduklarını belirtti.

Yılmaz, ilçenin enerjisini yeşil enerjiye dönüştürmek için güneş enerjisi santrali kuracaklarını açıkladı.

2025 Aile Yılı kapsamında 500 gencin düğün salonu ihtiyacını karşılayacaklarını, aile akademisi eğitimleri vereceklerini söyledi. “Evde yemek yapamayan büyüklerimize sıcak yemek götürüyoruz. 15 aile sağlığı merkezi ve 16 acil sağlık istasyonu kazandırdık. Atık yönetiminde 150 bin kg cam, 6500 kg bitkisel yağ topladık” dedi.

Yılmaz, kütüphaneler, spor tesisleri ve sosyal yaşam alanlarıyla geleceğin Yıldırım’ını inşa ettiklerini vurguladı.

Toplantı, Yıldırım’ın değişim ve gelişim sürecine dair geniş bir değerlendirmeyle sona erdi.