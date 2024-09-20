Yıldırım Belediyesi, ders çalışma ve araştırma imkânı sunduğu uyumayan kütüphaneler ile sınavlara hazırlanan gençlerin yanında olmaya devam ediyor.BURSA (İGFA) - Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, Yıldırım İlçe Kaymakamı Metin Esen ile birlikte yıl boyunca kütüphanede ders çalışıp üniversiteye yerleşen öğrencilerle Alev Alatlı Şehir Düşünce ve Sanat Merkezi’nde bir araya geldi. Gençlerle sohbet eden Başkan Oktay Yılmaz, üniversiteyi kazanan gençleri tebrik edip tecrübe paylaşımında bulundu.

Eğitim hayatlarında en büyük destekçiniz önce aileniz sonra biziz diyen Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, “Belediyeler şehrin imarı ile ilgilenirler ama bizim şehir deyince aklımıza insanımızın kendisi ve gençlerimiz geliyor. Bu dönemde Yıldırım’a, uyumayan kütüphaneler kazandırdık. Kütüphanelerimiz açıldığı günden bu yana sınavlara hazırlanan gençlerimizin uğrak noktası oldu. Gençlerimizin hedeflerine ve hayallerine kavuşmaları noktasında destek vermeye ve yanlarında olmaya devam edeceğiz” dedi.