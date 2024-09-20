Kırsal mahallelerde yapım çalışmalarını sürdüren İnegöl Belediyesi, Hilmiye ve Hacıkara’da toplam 5 bin m2’lik yol kaplaması gerçekleştirdi.

BURSA (İGFA) - Hizmet seferberliğini aksatmadan sürdüren İnegöl Belediyesi bir yandan merkezde şehrin geleceğini imar eden projeler üretirken bir yandan da kırsal mahallelere merkezin konforunu taşıyan çalışmalarını hayata geçiriyor. Bu kapsamda özellikle alt yapısı tamamlanmış bölgelerde yol kaplamaları yapılıyor. Son olarak Hilmiye Mahallesinde mezarlık yolu olarak bilinen sokakta 1500 m2 parke taş kaplaması gerçekleştirildi. Hacıkara Mahallesinde ise şelale yolu ve köy içinde bir sokak olmak üzere 3500 m2 park taş uygulaması yapıldı.

BAŞKAN TABAN TAMAMLANAN ÇALIŞMALARI YERİNDE İNCELEDİ

Belediye Başkanı Alper Taban, Perşembe günü beraberindeki heyetle birlikte iki kırsal mahalleyi ziyaret ederek yapımı tamamlanan çalışmaları yerinde inceledi. İncelemeler sonrası açıklama yapan Başkan Taban, Mart ayında yapılan seçimde ilçe halkının 5 yılık yeni dönem için yeniden kendilerini görevlendirmesiyle hizmet seferberliğine kaldıkları yerden devam ettiklerini söyledi. Kırsal mahallelerde özellikle altyapısı tamamlanan sokaklarda kaplama çalışmalarına önem verdiklerini belirten Başkan Taban, “Bugün de bu kapsamda Hilmiye ve Hacıkara Mahallelerimizde Fen İşleri Müdürlüğümüzün yapımını tamamladığı parke taş kaplama çalışmalarını yerinde görmek istedik. Hilmiye Mahallemizde mezarlık yolu olarak bilinen bölgede 1500 m2 parke taş kaplaması yapıldı. Hacıkara Mahallemizde 2 sokağın parke taş kaplaması yapıldı. Şelaleye giden yol ve köy içerisinde bir sokak olmak üzere toplam 3500 m2 parke taş kaplaması gerçekleştirildi. Her iki çalışmanın da mahalle sakinlerimize hayırlı olmasını diliyorum” dedi.