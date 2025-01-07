İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, belediyenin Hazine payından yapılan kesinti nedeniyle yaşanan durumla ilgili basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Büyükşehir personelinin maaş ödemelerindeki sorunun birkaç gün içinde çözüleceğini ifade eden Başkan Tugay, eylem kararı alan sendika yetkililerini sorunun asıl sorumlularına tepki göstermeye davet etti.İZMİR (İGFA) - İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, Torbalı Atık Su Arıtma Tesisi açılışında basın mensuplarının gündeme ilişkin sorularını yanıtladı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından İzmir Büyükşehir Belediyesi hesaplarına bloke koyularak İller Bankası payının kesilmesi nedeniyle yaşanan krizi değerlendiren Başkan Tugay, “Biz aslında borcumuzun önemli bir kısmını yapılandırdık. Ekim ayından beri ödüyoruz. Yapılandırılmamış kısımla ilgili başvurumuza ise bir karşılık verilmedi şu güne kadar. Bizi de kilitleyen, tam net açıklamanın yapılmaması. Ama son güne kadar bekledik ki yapılandırılsın ve bir sorun yaşamayalım. Maalesef şu güne kadar sonuç olumsuz oldu. İzmir Büyükşehir Belediyesi, büyük bir kurum, güçlü bir kurum. Biz kendi kaynaklarımızla bu borçları ödeyebiliriz. Bununla ilgili aslında hazırlıklarımızı yaptık. Sadece yeni yıla denk gelmesi, mali yılın kapanması, yeni bir mali yılın başlaması nedeniyle bazı finansal taleplerimizin karşılanması gecikti. Ama neticede İzmir Büyükşehir Belediyesi böyle bir miktarda borcun altında ezilecek bir kurum kesinlikle değil” diye konuştu.

“Hizmette aksamaya yol açmamak gerek”

Başkan Cemil Tugay, sendikanın ise bu süreci yaklaşan toplu iş sözleşmeleri öncesi kendi iç motivasyonları için kullandığını belirterek, “Neticede daha henüz süresi bile dolmamışken, yani bugün mesai bitimine kadar süresi olan ödemeyle ilgili böyle bir eylem yapılması hukuki değil. Biz arkadaşlarımızı uyardık. Tabi ki biz arkadaşlarımızın haklı itirazlarına, basın açıklaması yapmasına bir şey söylemeyiz. Ama hizmette olan aksamalar bizim için önemli. Çünkü burada aslında doğrudan bu işin suçlusu olmayan belediye yönetimi ve halk mağdur edilemez. Bakanlığın SGK üzerinden yaptığı bu kesintiler, halkın hizmet almasını engellemek amacındayken, bizim her hangi bir çalışanımız bu amaca hizmet eder şekilde davranamaz. O yüzden elbette ki itiraz edebilirler, elbette ki üzüntülerini dile getirebilirler. Ama hizmette aksamaya yol açmamaları gerekir. Hizmette aksamaya yol açtığı andan itibaren bu işin hukuki olup olmadığını sorgularız. Çalışan arkadaşlarımızda bize karşı olumsuz bir tavır görmüyorum. Bu açıdan sendikanın bu konunun asıl sorumlusu olan kişilere dönerek bir şeyler söylemesini tercih ederiz” ifadelerini kullandı.

“Diğer türlüsü düşmanlık anlamına gelir”

AK Parti’nin İzmir temsilcilerinin konunun çözümü için aracı olup olmadığına ilişkin soruya ise Başkan Tugay, “İzmir’in AK Partili siyasetçilerinin bugüne kadar her hangi bir konuda samimi bir yardım içerisinde olduklarını görmedim. Bu konuda en büyük beklentimiz il başkanlığındandı, milletvekillerindendi, grup başkan vekilindendi. Ama maalesef yeterli çaba gösterdiklerini düşünmüyorum. Etki mi edemiyorlar onu da bilmiyorum. Ancak bizim için artık bu konunun anlaşılmama gibi bir ihtimali yok. Dolayısıyla birilerinin aracı olmasına, birilerinin ekstra yardım göstermesine ihtiyaç yok. İzmir Büyükşehir Belediyesi, Türkiye’nin en büyük üçüncü yerel yönetim kurumudur. İçinde bulunduğu sıkıntılı konular belli. Bizim hizmet etme çabamız da belli. Bu ortamda zaten doğal olarak yapılandırma başvurusunda bulunduysak, bütün gerekleri yerine getirdiysek kimsenin araya girmesine ihtiyaç duymadan bunu yapmak durumundalar. Diğer türlüsü düşman oldukları anlamına gelir. Düşmanlık besliyorlar anlamına gelir. Öyle bir şey olmadığına inanmak istiyorum. Ama bunun için bize adaletle davrandıklarını görmeye ihtiyaç var” şeklinde konuştu.