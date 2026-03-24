İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı ve Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği Başkanı Dr. Cemil Tugay, Dünya Sağlık Örgütü Avrupa Sağlıklı Şehirler Ağı'nın en üst düzey yönetişim organlarından Siyasi Komite'ye yeniden seçildi.

İZMİR (İGFA) - İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı ve Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği Başkanı Dr. Cemil Tugay, Dünya Sağlık Örgütü Avrupa Sağlıklı Şehirler Ağı'nın Siyasi Komite üyeliğine yeniden seçildi.

Avrupa genelinde sınırlı sayıda siyasi liderin yer aldığı yapı, sağlıklı şehirler yaklaşımının politika düzeyinde güçlendirilmesi ve şehirler arası iş birliğinin artırılmasında kritik rol üstleniyor. Başkan Cemil Tugay'ın komiteye yeniden seçilmesi, İzmir'in sağlıklı şehirler, iklim değişikliği ile mücadele, toplumsal eşitsizliklerin azaltılması ve sürdürülebilir kentsel gelişim alanlarında yürüttüğü bütüncül politikaların uluslararası düzeyde takdir gördüğünü ortaya koydu. Bu gelişme aynı zamanda Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği'nin Avrupa'daki kurumsal temsiliyetini güçlendiren önemli bir adım olarak değerlendirildi.

AVRUPA DÜZEYİNDE GÜÇLÜ TEMSİL

Dünya Sağlık Örgütü Avrupa Sağlıklı Şehirler Ağı tarafından yapılan çağrı doğrultusunda belirlenen Siyasi Komite, şehirler ve ulusal ağlarda görev yapan belediye başkanları ile seçilmiş siyasi temsilciler arasından oluşturuluyor. Komite; coğrafi denge, toplumsal cinsiyet eşitliği ve şehirler ile ulusal ağlar arasında dengeli temsili gözeterek Avrupa genelinde en fazla 16 siyasi liderden oluşuyor. Bu yönüyle, ağın en üst düzey karar alma ve yönlendirme mekanizmalarından biri olarak öne çıkıyor.

FAZ VIII DÖNEMİNİN ÖNCELİKLERİ

Siyasi Komite üyeleri, iki yıllık görev süreleri boyunca Faz VIII önceliklerinin hayata geçirilmesine stratejik yön veriyor. Faz VIII dönemi, sağlık ve esenliğin tüm politikalara entegre edilmesi, iklim krizine karşı dayanıklı şehirler oluşturulması, toplumsal eşitsizliklerin azaltılması, katılımcı yönetişim anlayışının güçlendirilmesi hedefleri doğrultusunda şehirlerin daha sağlıklı, kapsayıcı ve sürdürülebilir hale getirilmesini amaçlıyor. Bu süreçte Siyasi Komite üyeleri, yerel yönetimlerin dönüşümdeki rolünü güçlendirecek politika ve uygulamaların geliştirilmesine katkı sunmaya devam edecek.