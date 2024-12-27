İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin toplu ulaşımda yeni bir dönemi başlatacak olan Dinamik Şarjlı Elektrikli Otobüs Projesi’nin ilk adımı atıldı. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, yeni araçların alımı için Fransız Societe Generale Bank ile 80 milyon Euro’luk kredi sözleşmesinin ön protokolünü imzaladı.İZMİR (İGFA) - İzmir’in troleybüs konusunda Türkiye’nin ilk kenti olduğunu belirten Başkan Tugay, troleybüslerin çevreci bir ulaşım aracı olduğunu hatırlatarak, “2025 bizim için; şehrin karbon emisyonunu düşürmek, çevre sorunlarını hızla düzeltmek, İzmir’i geleceğe hazırlamak yolunda bir sıçrama yılı olacak. İnancımız, hedefimiz budur” dedi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi ESHOT Genel Müdürlüğü, çevre dostu ve sürdürülebilir ulaşım hedefleri doğrultusunda, filosunu, dinamik şarjlı elektrikli otobüslerle güçlendirecek. Yatırımın finansmanı için Fransız Societe Generale Bank’tan 80 milyon Euro’ya kadar kredi kullanılabilecek. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay ile Fransız Societe Generale Bank Türkiye Müdürü Batu Çetin, kredi ön protokolünün imzalarını, Alsancak Tarihi Havagazı Fabrikası Kültür Merkezi’nde düzenlenen törenle attı. Törene; İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, Fransız Societe Generale Bankası Ülke Müdürü Batu Çetin, Societe Generale Bankası Genel Müdürü Deniz Aydos, ESHOT Genel Müdürü Övünç Özgen ve bürokratlar katılım sağladı. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, “Bugün burada attığımız bu adım, İzmir’in geleceğini daha yaşanabilir hale getirecek çalışmalardan sadece biridir. Hep birlikte İzmir’i daha güzel bir geleceğe taşıyacağız’’ dedi.

Başkan Tugay: Toplu ulaşım altyapısını modern bir yapıya dönüştürecek Dinamik Şarjlı Elektrikli Otobüs Projesi’nin, göreve başladıkları günden bugüne yapılan köklü çalışmaların sonuçlarından biri olduğunun altını çizen Başkan Tugay, “İzmir’in toplu ulaşım altyapısını modern bir yapıya dönüştürecek ve İzmir’in temiz gelecek vizyonunun en önemli parçalarından biri olacak Dinamik Şarjlı Elektrikli Otobüs Projesi, toplu ulaşım sistemimizin modernleşmesinin bir simgesi olmasının yanı sıra çevreye duyarlı, sürdürülebilir ve yaşanabilir bir İzmir inşa etme yolundaki kararlılığımızın da göstergesidir” diye konuştu.

ESHOT’un ‘‘T’’si geri dönüyor! Başkan Tugay, bu projenin geçmişle gelecek arasında bir köprü görevi gördüğünü ifade ederken sözlerine şu şekilde devam etti: “İzmir, ESHOT’un T’si ile troleybüs konusunda Türkiye’nin ilk şehridir, öncü şehridir. Troleybüs, İzmir’in geçmişinde, bizim de tabii çocukluğumuzda ve gençliğimizde önemli bir ulaşım aracıydı. Sessizliği, egzozundan duman çıkmayan bir araç olması, bize iyi hissettirirdi. Zaman içinde bunlar kalktı. Hafif raylı sistemler, metrolar hedefliyoruz, hedefleniyor. Ancak yakın zamanda uygulanan yerlerdeki incelemelerle, yeni nesil troleybüslerin de göz ardı edilmemesi gereken, şehrin havası temiz olsun, karbon emisyonu düşük olsun diye sağlıklı çevreye kavuşalım diye düşündüğümüz zaman çok ciddi olarak dikkate almamız gereken ulaşım aracı olduğunu anladık” diye konuştu.