Muğla Büyükşehir Belediyesi ve Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği tarafından düzenlenen Enerji Verimliliği Çalıştayına katılım sağladık.MUĞLA (İGFA) - Muğla Büyükşehir Belediye Başkanımız Ahmet Aras ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay’ın öncülüğünde gerçekleşen çalıştayda yerel yönetimlerde enerji verimliliği, dijital enerji tasarrufu, ulaşımda enerji verimliliği gibi konular ele alındı.

Sürdürülebilir bir gelecek için atılacak adımların konuşulduğu bu değerli etkinlikte katkı sağlayan herkese teşekkür ediyorum.

