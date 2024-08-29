İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, konuğu olduğu Herkes Duysun TV ekranlarında yayınlanan Gündem Özel programında, İnegöl’ün gelişen vizyonu hakkında açıklamalarda bulundu.BURSA (İGFA)- Kendisine güvenerek yeniden oy veren seçmenlere teşekkür eden İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, alamadığı oyların özeleştirisini de yaptığını kaydederek, “Diğer vatandaşlardan neden oy alamadım diye düşünüyorum, sorguluyorum. Bu noktada da inşallah o insanların da güvenini kazanmak istiyoruz. Bu konuda özeleştirimizi de yapıyoruz. Hep doğrularla meşgul olduk ama tabii ki herkes kendi penceresinden bakıyor. Kimine göre hiçbir şey yapamadık, kimine göre biraz, kimine göre ise çok şeyler yaptık, hepsini saygıyla karşılıyoruz. Fakat inşallah toplumun büyük çoğunluğunun güvenini alabilmek için bu dönemde de gayretle çalışacağız. Geçen 5 yıl ve 1,5 yıllık bir ara dönemi birleştirdiğimizde yaşanılan her şey birer tecrübe oldu bize. Bugün de bu tecrübelerin ışığında daha cesaretli, daha kendimize güvenli bir şekilde yolumuza devam ediyoruz. Çalışma arkadaşlarımızla da birbirimizi tanıdık, daha uyum içinde çalışmalar yapacağız. İnegöl şehri hızla büyüyor, bu büyümeyi kontrol edebilirsek, bu büyüme insanlara zarar da vermez. Dolayısıyla biz bunu daha sürdürülebilir bir büyüme haline dönüştürmek zorundayız.” ifadelerini kullandı.

“AVANTAJLARIMIZI KULLANACAĞIZ”

Geçen dönem yeni bir imar faaliyetinde hiç bulunmadıklarını belirten Başkan Taban, “Mevcut imar adalarımızda yerlerimiz olduğu için yeni göçlere de uygunluk sağlanmış oluyor bu imkânlar. Dolayısıyla biz bu süreci sanayi, konut ve diğer istatistikleri de göz önünde bulundurarak yeni dönemde daha doğru bir şekilde idare edeceğiz. Geçen dönem ve bu dönem arasında yaşadığım her konunun bana inanılmaz bir cesaret kattığını düşünüyorum. O gün gördüğüm, adım attığım pek çok iş ile alakalı bugün yeni başlayacağım işlerde, daha çabuk yorumlayıp, daha hızlı hedefe gitme imkânımın olduğunu görüyorum. Benim adıma bir avantaj oluştu, ben de inşallah bu avantajı şehir adına toplum adına fayda sağlamak için kullanacağım.” dedi.

BAŞKAN TABAN VATANDAŞI MUTLU GÖRMEK İSTİYOR

İnegöl’de yaşayan insanların huzurlu ve mutlu olduklarını görmek istediğini kaydeden Başkan Taban, belediye binasının da içinde olduğu yaşam merkezine değinerek, “Bu merkezde insanlar çocuklarıyla, eşleriyle, geniş aileleriyle vakit geçiriyor ve buradan tebessüm ederek çıkmaları beni çok mutlu ediyor. Tabii ki her şey dört dörtlük değil. Bu şehrin altyapı çalışmaları sürüyor. Herşey çok zor ve zahmetli. Başka sorunlarımız da var ama ben inanıyorum ki bu sorunları da doğru planladığımızda, geçen dönemde planladığımız işlerimizi doğru ve sağlıklı devam ettirebildiğimizde biz 5 yılın sonunda bu şehre doğru katkıları koymuş olacağız.” şeklinde konuştu.