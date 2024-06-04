Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa Günay, seçimde söz verdiği Güzbel Plaj Cafe’yi 12 ay açık kalacak şekilde yeniden halkın hizmetine sundu.İZMİR (İGFA) - Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa Günay seçim vaatlerinden biri olan Güzbel Plaj Cafe’yi yenileyerek vatandaşın hizmetine açtı. Başkan Günay, “halkımız 12 ay açık kalsın istedi bizde söz verdik ve sözümüzü yerine getirdik. Kafemizi yenileyip artık halkımızın hizmetine sunduk” diye konuştu. İzmir körfezinin ilk mavi bayraklı plajı olan Siteler Mahallesi Halk Plajı’nda hizmete giren Güzbel Plaj Kafe 12 ay boyunca vatandaşlara hizmet verecek.

“Ne söz verdiysek yerine getiriyoruz”

Göreve geldiği ilk günden itibaren projelerin startını verdiğini söyleyen Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa Günay, “Adım adım söz verdiğimiz her projenin temellerini atıyoruz. Vatandaşlarımız Güzbel Plaj Cafe’yi sadece yaz döneminde değil 12 ay boyunca açık kalmasını istedi. Biz de ekibimizle baktık, nasıl yaparızı konuştuk ve halk istediyse yerine getireceğiz dedik ve yenileyerek Güzbel Plaj Cafemizi 12 ay açık olacak şekilde halkımızın hizmetine sunuyoruz. Halkımız gönül rahatlığıyla gelip deniz keyfini doyasıya çıkarabilir. Sıcak, soğuk, alkollü içeceklerin yanı sıra, tost, hamburger ve yazın vaz geçilmezi dondurma çeşitleriyle vatandaşımıza hizmetimizi sunacağız” dedi.

“Şezlong, şemsiye ücretsiz”

Daha korunaklı hale geldiğini söyleyen Başkan Günay, “Artık plajımızı daha korunaklı hale getirdik. Etrafını yeşil çitlerle kapattık. Giriş çıkış daha kontrollü ve düzenli olacak. Cankurtaranları, güvenliğiyle plajımız çok daha güzel hizmet verecektir. Vatandaşımız denize girerken artık şezlong ve şemsiyeye ücret ödemeyecek. Tamamen ücretsiz. Güzbel Cafe’mizdeki %20 indirimin aynısı burada da geçerli olacak. Şimdiden halkımıza hayırlı olsun” diye konuştu.

Başkan Günay, gelen tüm misafirlere dondurma ikramında bulundu. Sahilde ateş yakılarak müzik eşliğinde dans edip vatandaşlar gönüllerince eğlendiler.