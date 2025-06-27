Kocaeli Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri için Eriklitepe’de hazırlıklarını sürdüren Gölcük Belediyespor pehlivanları ile bir araya gelerek moral verdi.KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Gölcük Belediyespor pehlivanları, 664.Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri hazırlıklarını Eriklitepe Tabiat Parkı’nda sürdürüyor. Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer de yoğun antrenmanlarla hazırlarını sürdüren pehlivanları ziyaret ederek moral verdi. Gölcük Belediyesi iştiraki olan GÖLAŞ tarafından işletilen Eriklitepe’deki buluşmada Başkan Sezer, pehlivanlara er meydanında üstün başarılar diledi.

AK Parti Gölcük İlçe Başkanı Kemal Yavuz’un da yer aldığı ziyaretten memnun kalan pehlivanlar ise ata sporuna ve kendilerine verdiği destek için Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer’e teşekkür ettiler.