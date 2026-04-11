Efes Selçuk Belediyesi Nisan Ayı Meclis Toplantısı'nın ikinci oturumunda, 2025 Yılı Faaliyet Raporu oy çokluğu ile kabul edildi. Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, faaliyet raporuna ilişkin yaptığı sunumda, değişen ekonomik koşullara ve yaşanan zorluklara rağmen sürdürülen belediyecilik anlayışını anlattı.

İZMİR (İGFA) - Sunumuna Meryem Ana Evi otopark gelirlerine el konulması süreciyle başlayan Başkan Sengel, bu dönemin unutulmaması gerektiğini vurgulayarak, direnişe destek veren herkese teşekkür etti. Başkan Sengel; 'Bir belediyenin nasıl yok edilmek istendiğini herkes hatırlasın. Amaç bizi zora sokmaksa, biz emekçiden, emekliden, çocuktan ve gençten kısmayacağız dedik, kısmamaya da devam ediyoruz' dedi.

SOSYAL DESTEKLER HAYATLARA DOKUNUYOR

Efes Selçuk Belediyesi'nin sosyal destek çalışmalarına geniş yer ayıran Başkan Sengel, yapılan hizmetlerin doğrudan vatandaşın hayatına dokunduğunu ifade etti. Kemoterapi hastalarına sağlanan ulaşım desteğinden, her hafta çocukların beslenme çantaları için hazırlanan gıda kolilerine kadar birçok örnek paylaşan Başkan Sengel, 'Bu desteklerin ne anlama geldiğini en iyi, çocuğunun beslenme çantasını o kolilerle hazırlayan anne bilir' diye konuştu.

Efes Selçuk Çocuklar için Gıda Dayanışması Projesi'ne de değinen Başkan Sengel, her hafta çocuklara ulaştırılan gıda kolilerinin yanı sıra, farklı ve eşitlikçi bir anlayışla hazırlanan beslenme çantalarının da dağıtıldığını belirtti. Başkan Sengel ayrıca anne adaylarına ve yeni doğan bebeklere yönelik desteklerin de sürdüğünü ifade etti.

'SOSYAL DESTEKLER BİR LÜTUF DEĞİL, KENT HAKKIDIR'

Sosyal yardımları bir lütuf olarak değil, kent hakkı olarak gördüklerini vurgulayan Başkan Sengel, 'Bu destekleri göstermek gibi bir kaygımız yok ama anlatmak istiyoruz. Çünkü ihtiyacı olan herkesin bize ulaşabilmesini önemsiyoruz' dedi.

Başkan Sengel, farklı müdürlüklerin çalışmaları hakkında da meclis üyelerine bilgi verdi.

Hayata geçirilecek projeler hakkında da açıklamalarda bulunan Başkan Filiz Ceritoğlu Sengel, Efes Selçuk Belediyesi Hayvan Rehabilitasyon Merkezi'nin doğal yaşam parkına dönüştürüldüğünü belirtti. İzmir ve Ege Bölgesi'nde ruhsatlandırılan ilk doğal yaşam parkı ve hayvan barınağı olma özelliği taşıyan merkezde, Türkiye Belediyeler Birliği hibesiyle alınan mama üretim makinesi sayesinde artık belediyenin kendi mamasını üreteceğini söyledi.

'DAYANIŞMA İLE AYAKTA KALAN BİR KENTİZ'

Efes Selçuk'un tüm zorluklara rağmen ayakta kalmayı başaran bir kent olduğunu ifade eden Başkan Sengel, 'Kısıtlı olanaklara rağmen yenilenen, dayanışma ile güçlenen, kültür, sanat ve sporla geleceğe köprü kuran bir belediyeyiz. Çocuklara, gençlere, kadınlara, emeklilere ve dezavantajlı gruplara sahip çıkmaya devam edeceğiz' dedi.

Konuşmaların ardından yapılan oylama sonucunda Efes Selçuk Belediyesi'nin 2025 Yılı Faaliyet Raporu, oy çokluğu ile kabul edildi.