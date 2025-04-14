Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, depremin ardından şehir genelinde başlatılan yeniden yapılandırma çalışmaları kapsamında Çamurlu Mahallesi Akoğuz Kışlası alanında çalışmaların başlandığı 1. ve 2. Etapta yer alan inşaat çalışmalarını inceledi.MALATYA (İGFA) - Malatya genelinde yapılan inşaat çalışmaları arasında yer alan Akoğuz Kışlası alanında çalışmalar hızlı bir şekilde yürütülüyor. Akoğuz Kışlası alanında 1. Etapta 865 konut ve 15 adet dükkan yer alırken, 2. Etapta 875 konut, 14 dükkan ve 1 adet cami yer alıyor. Devam eden inşaat faaliyetlerini yerinde inceleyen Başkan Er, yetkililerden çalışmalarla ilgili detaylı bilgi aldı.

Ziyaret sırasında, bölgedeki konutların geldiği aşamayı yakından takip eden Başkan Sami Er, şehrin farklı noktalarında yürütülen rezerv alan projeleriyle birlikte Malatya’nın yeni bir yaşam alanına kavuşacağını belirtti. Malatya merkezde 78 noktada kırsalda 930 lokasyonda inşaat çalışmalarının devam ettiğini ifade eden Başkan Er, özverili çalışmalarından dolayı sahadaki personellere teşekkür etti.

Malatya hızlı bir şekilde toparlanıyor

Başkan Er, yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi, “Malatya’mız, yaşadığı büyük afetin ardından toparlanma sürecine hızlı bir şekilde girdi. Vatandaşlarımızı güvenli, sağlam ve çağdaş konutlara kavuşturmak için devletimizin tüm imkanları seferber edilmiş durumda.

Devletimiz güçlüdür. Bu gücünü 6 Şubat tarihinde yaşamış olduğumuz felaket sonrasında hepimiz müşahade ettik. Bu yılın sonunda Allah'ın izniyle barınacağımız konutları ve iş yerlerimizi Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde bakanlarımızın yoğun gayret ve destekleriyle inşallah yıl sonuna kadar bitireceğiz" dedi.

Rezerv alanları Malatya’nın geleceğini şekillendiriyor

Akoğuz Kışlası'ndaki TOKİ konutlarının Malatya'da çalışmaların yapıldığı önemli bir alan olduğunu söyleyen Başkan Er, " Şehrimizin dört bir yanındaki rezerv alanlarda da hummalı bir çalışma yürütülüyor. Bu çalışmalar sadece konut değil; sosyal donatılar, yeşil alanlar, eğitim ve sağlık hizmetlerini de kapsayan bir bütüncül yaklaşımla ele alınıyor" dedi.