Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü’nün 8’inci yıl dönümü nedeniyle düzenlenen etkinliklere katıldı.

MALATYA (İGFA) - 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü’nün 8’inci yıl dönümünde, 15 Temmuz Şehitleri tüm Türkiye’de olduğu gibi Malatya’da da unutulmadı. Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, düzenlenen program kapsamında ilk olarak Malatya Şehitliği’ndeki 15 Temmuz Şehitlerimizi aileleriyle birlikte ziyaret etti. Kabir ziyareti sonrasında şehitlerimizin ruhları Kuran-ı Kerim tilaveti ile şad edildi.

Kabir ziyaretleri sonrasında 15 Temmuz Gazisi Enes Gün’ün evine Yeşilyurt Belediye Başkanı İlhan Geçit ile ziyarette bulunan Başkan Sami Er, burada Gün ailesiyle bir araya geldi.

Başkan Er, 15 Temmuz Şehitlerimiz Fuat Bozkurt ile Ramazan Sarıkaya’nın ailelerini evlerinde ziyaret ederek, şehitlerimizin babalarına hem Kuran-ı Kerim hem de Şanlı Türk Bayrağımızı takdim etti.

Başkan Sami Er, daha sonra Sümer Park'ta düzenlenen 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma Programı'na katıldı. Program İstiklal Marşının okunması, gerçekleştirilen Kur'an-ı Kerim tilaveti ve şehitlerimize dua edilmesiyle başladı. Akabinde Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla yaptığı konuşma ekranlarda izlendi.

“BU İHANETİ ASLA UNUTMAYACAĞIZ”

15 Temmuz hain darbe girişiminde milletin iradesi, vatan sevgisi ile darbenin savuşturulduğunu ve Kahraman Türk Milletinin adını bir kez daha tarihe altın harflerle yazdırdığını söyleyen Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, “Bugün 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü. Millet olarak büyük bir badireyi hep birlikte savuşturduğumuz bir gün. Devletimizin bağımsızlığına ve millet olarak hürriyetimize sahip çıktığımız bir gün. Alçak ve hain bir planı milletçe ortaya çıkardığımız bir gün. Böyle anlamlı ve önemli bir günde sizlerle birlikte olmaktan elbette ki büyük mutluluk duyuyoruz. Maalesef yakın siyasi tarihimize baktığımızda neredeyse her 10 yılda bir yaşanan darbe girişimleri ülkemizin gelişmesini, kalkınmasını, halkımızın refah ve mutluluğunu engelleyerek, nice senelerimizi heba edip, kıymetli vatan evlatlarını kaybetmemize neden olmuştur. İşte az önce bahsettiğim uzaktan kumandayla emperyalistlerin ülkemizde ve gönül coğrafyamızda yaptığı işlerdir bunlar.

27 Mayıs 1960 darbesi, 1971 muhtırası, 12 Eylül 1980 darbesi, 28 Şubat postmodern darbesi, 27 Nisan E-Muhtırası ve 15 Temmuz darbe girişimi. Her bir darbe ve muhtıra ülkemizin siyasi ve ekonomik istikrarını hedef almış, milletimizin geleceğini karartmıştır. Dış mihraklar içerideki devşirmeleri ve piyonlarıyla 15 Temmuz’da daha açık ve net bir şekilde ülkemizin huzuruna kastetti. Vatanına ihanet içinde olanlarla, sızıntı elemanlarıyla beşinci kol unsurlarıyla bağımsızlığımızı hedef aldılar. Ağır silahlar, uçaklar ve tanklarla bomba yağdırdılar. Cumhurbaşkanımız hedefti, ordumuz hedefti, emniyet güçlerimiz hedefti, meclisimiz hedefti velhasıl topyekûn bütün halkımız hedefti. Bu gözü dönmüşlüğün, bu ihanetin darbelerle geçen mazimizde bile bir benzeri yoktur. Bu büyük beladan, bu büyük felaketten Cumhurbaşkanımızın tavizsiz ve kararlı duruşu ve Aziz Milletimizin fedakârca mücadelesi ile çıktık.

“BAĞIMSIZLIĞIMIZA HEP BİRLİKTE SAHİP ÇIKTIK”

15 Temmuz millet iradesine tasallut edenlere ve edecek olanlara artık hiçbir şartta geçit verilmeyeceğinin, dost ve düşman herkese gösterildiği bir gündür. 15 Temmuz iç ve dış vesayet odaklarına devlet içerisinde paralel ve yasa dışı yapılanmalara karşı Milli iradenin ayağa kalkmasıdır. 15 Temmuz Milli iradeye müdahale, tahakküm ve boyunduruk altına alma niyeti ve arzusunun mahkûm olduğu bir gündür. Milli birliğimize, Milli bütünlüğümüze ve bağımsızlığımıza hep birlikte sahip çıktık. Biz bu büyük belayı, bu hain teşebbüsü millet olarak def ettik. Sayın Cumhurbaşkanımızın çağrısı ile milyonlar olarak harekete geçtik. Ülkenin dört bir yanında olduğu gibi güzel şehrimiz Malatya ve değerli hemşehrilerimiz de bu hain saldırıya canı pahasına karşı koydu. Bu ihaneti asla unutmayacağız. Böylesine alçak bir teşebbüse bir asla izin vermeyeceğiz. Buna cüret edenlere gereken cevabı vermek için her daim hazır olacağız. Milli irade harekete geçtiğinde hiçbir gücün onun önünde duramayacağını 15 Temmuz’da tüm dünyaya göstermiştir” dedi.

Yapılan konuşmaların ardından günün anlam ve önemini kapsayan şiirler okunarak, ilahi dinletisi yapıldı. Ayrıca Malatya Büyükşehir Belediyesi Mehteran Takımı, çeşitli marşlar seslendirdi.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla düzenlenen etkinlikler saat 00.13’te sela okunmasıyla son buldu.