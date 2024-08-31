Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, Cuma namazı sonrasında Bahçelievler Mahallesi’nde vatandaşlara üzüm ikramında bulundu.NEVŞEHİR (İGFA) - Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, cuma namazını Bahçelievler Mahallesi’nde bulunan Lale Camii’nde kıldı. Namaz çıkışı cami cemaati ile sohbet eden Başkan Arı, daha sonra mahalle sakinleri ile bir araya geldi.

Vatandaşlara üzüm ikramında bulunan Arı, çocuklarla fotoğraf çektirerek hediyeler dağıttı.

Mahalle sakinlerinin talep ve önerilerini dinleyen Arı, mahallede gerçekleştirecekleri çeşitli altyapı ve üstyapı çalışmaları hakkında vatandaşlara bilgiler verdi.