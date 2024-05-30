Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu, yeni projelerini ve yapımı devam eden projelerinin son halini değerlendirmek için Fen İşleri Müdürlüğü Birimi ile toplantı gerçekleştirdi.

Mehmet UZEL / KAYSERİ (İGFA) - 5 yılda Melikgazi’ye kazandırdığı rekor hizmetlerine yenilerini ekleyerek devam edeceklerini belirten Başkan Palancıoğlu, “ Melikgazi Belediyesi olarak vatandaşlarımızın ihtiyacını karşılayacak birçok projeyi hayata geçirmek için büyük bir gayretle çalışıyoruz. Mesai arkadaşlarıma özverili çalışmaları için teşekkür ediyorum. 600 bin nüfusa hizmet ediyoruz. Türkiye’de en çok okul yapan, en çok kütüphane yapan, en çok sağlık ocağı yapan, en çok park yapan belediyeyiz. Bu rekorumuzu yine devam ettireceğiz inşallah. Bu kapsamda seçimlerde bahsetmiş olduğumuz, sizlere sunmuş olduğumuz birçok projeyi inşallah bir bir hayata geçireceğiz. Bu kapsamda çalışmalarımız devam ediyor.” dedi.

“LİSTEMİZDE TAM 104 PROJE VAR.”

Rekor hizmetleriyle Melikgazi Belediyesi’ni “enlerin belediyesi” olarak adlandıran Başkan Palancıoğlu, yeni hizmetlerin yolda olduğunu, devam eden projelerin ise tamamlanarak bir an önce vatandaşların hizmetine sunulacağını belirtip sözlerine şöyle devam etti:

“Açılışını yapacağımız Çarşı Melikgazi gibi, Gön Han gibi, Köşk Medrese gibi projelerimiz var. Açılışını yapacağımız yeni okullarımız var. Sağlık ocaklarımız, kütüphanelerimiz, sosyal tesislerimiz var. Bunların da tamamlanıp bir an önce hizmete açılması için gerekli çalışmaları yapıyoruz. Şu anda tam 104 tane proje var listemizde. Bu projelerin bir kısmı ihale hazırlığında, bir kısmı ihalesi yapılmış tamamlanma aşamasında. Bir kısmı da proje aşamasında. Dolayısıyla sizlere en iyi şekilde hizmet etmek üzere inşallah bu projeleri bir bir hayata geçiriyoruz. Hayırlı olsun diyorum. Cenab-ı Allah kazasız belasız tamamlamayı nasip etsin. Tüm ekip arkadaşlarıma teşekkür ediyorum.”