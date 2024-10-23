Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu, Muhtarlar Günü vesilesiyle ilçede görev yapan mahalle muhtarlarını Melikgazi Belediyesi’nde misafir ederek istişare toplantısı gerçekleştirdi.KAYSERİ (İGFA) - Mahallelerin ihtiyaçlarına yönelik hayata geçirdiği rekor hizmetlere yenilerini ekleyerek devam edeceklerini belirten Başkan Palancıoğlu, muhtarlarla birlik ve beraberlik içerisinde hareket ettiklerini belirterek sözlerine şöyle devam etti:

“Cumartesi günü kutladığımız Muhtarlar Gününüzü tebrik ediyorum. İnşallah bu dönemde 2029 yılına kadar hep birlikte, uyum içerisinde çalışacağız. Melikgazi Belediyesi olarak gerçekten Türkiye'de en çok hizmet yapan belediyelerden bir tanesiyiz. Borcu olmayan, finansal yapısı güçlü belediyeler arasındayız. 600.000 nüfuslu Melikgazi’mizde toplam 58 tane mahallemiz var. Her mahallede farklı ihtiyaçlar söz konusu. Okul bizim için öncelikli. Okul yapımında birkaç mahallemiz dışında ihtiyacı çözdük. Türkiye'de en çok okul yapan belediyeyiz. 5 buçuk yılda 21 adet okul yaptık. İlçemize kazandırdığımız parklarımızın sayısı 250’yi geçti. Her yıl 200-250 km yol yapıyoruz; birçok yolu yeniledik. Bizim dönemimizde aile sağlığı merkezi ihtiyacı kalmayacak, demiştik. Gördüğünüz gibi aile sağlığı merkezi talebi neredeyse kalmadı. İnşallah bundan sonraki süreçte de ihtiyaçları karşılamaya devam edeceğiz. İyi niyetle, gece gündüz çalışan bir Melikgazi Belediyesi var. Hep birlikte hareket etmeliyiz. Biz sizleri aynı takımın oyuncusu olarak görüyoruz. Görevde bulunduğumuz süre içerisinde 58 mahallemize de dokunarak ihtiyaçları karşılamaya çalıştık. Birbirimize sahip çıkarak, uyum içerisinde faydalı hizmetlerimizi ilçemize kazandırmaya devam edeceğiz. Tüm muhtarlarımıza katılımlarından dolayı teşekkür ediyorum.”

Başkan Palancıoğlu’nun kendilerine göstermiş olduğu ilgi ve alakadan dolayı memnuniyetlerini dile getiren mahalle muhtarları, öneri ve taleplerini ileterek teşekkür ettiler.