Melikgazi Belediyesi, Vosvos Kayseri Derneği iş birliği ile 12-15 Temmuz tarihleri aralığında 200 civarı Vosvosun ve 600 kişinin katılacağı renkli bir etkinlik düzenleyecek.

Mehmet UZEL / KAYSERİ (İGFA) - Melikgazi’de düzenlenecek olan renkli etkinlikle, yüzlerce misafirin Kayseri’de ağırlanacağını belirten Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu, “Melikgazi’de yeni bir etkinliğe bu yaz hep birlikte imza atacağız. Melikgazi Belediyesi olarak şimdiye kadar birçok etkinliği düzenlemiş olduk. İnşallah bundan sonra da yeni etkinlikleri düzenleyeceğiz. Çok şirin arabalarımız var, Vosvoslarımız var. Bu yaz 12-15 Temmuz tarihleri arasında Kayseri’de güzel bir etkinlik yapıyoruz. Türkiye genelindeki Vosvosçuları buraya toplayacağız. İzcilik kampı düzenleyecekler. Biz de misafirlerimizi burada ağırlayacağız. Kayseri’de turizmin artması son derece önemli, esnafın yüzünün gülmesi son derece önemli. Gençlerin yanlış işlere girmesini önlemek, hobi kazanmalarını sağlamak, müzik, spor, klasik araçlara karşı ilgilerini artırmamız lazım. Sayın Valimiz Gökmen Çiçek'in destekleriyle, bu sene yaklaşık 600 kişiyi 200 civarında Vosvosuyla birlikte Kayseri’de misafir edeceğiz. İnşallah ben bunun müjdesini vereyim dedim. Kayseri Temmuz ayında renklenecek. Vosvosçularla şenlik yapacağız. Amacımız Kayseri’nin farklı, renkli etkinliklere sahne olması. Tasarruf tedbirleri olduğu için zaten bütün yaptığımız çalışmalar herhangi bir para harcanmadan gerçekleşecek. Sadece kamp kurulacak, burada çeşitli birliktelikler olacak. Hayırseverlerimiz destek verecek. Esnafımızın yüzü gülecek. Burada güzel bir etkinlik yapacağız. Hayırlı olsun diyorum. Temmuz ayında farklı bir etkinliği hep birlikte göreceğiz. Tüm vatandaşlarımızı bekliyoruz.” dedi.

Vosvos Kayseri Başkanı Ömer Mardinlioğlu ise Başkan Palancıoğlu’na teşekkür ederek, “ Değerli Başkanım öncelikle destekleriniz adına çok teşekkür ederiz. Şehrimize yakışır bir etkinlik yapacağız. Kayseri olarak tüm Türkiye’yi şehrimizde güzel bir şekilde ağırlamak istiyoruz. Herkese teşekkür ediyorum.” dedi.