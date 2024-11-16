Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, yerine kayyım atanan seçilmiş Mardin Büyükşehir Belediye Eş Başkanı Ahmet Türk’e destek ziyaretinde bulundu. Ziyarette gazetecilerin de sorularını yanıtlayan Başkan İmamoğlu, CHP'li belediyelere soruşturma ve kayyım atamalarla ilgili çarpıcı açıklamalar da bulundu.MARDİN (İGFA) - TBB ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, yerine kayyım atanan seçilmiş Mardin Büyükşehir Belediye Eş Başkanı Ahmet Türk ve Devrim Demir’i ziyaret etti.

Başkan İmamoğlu’na Mardin ziyaretinde CHP Genel Başkan Yardımcıları Gökçe Gökçen, Gül Çiftçi, TBB encümeninde görev alan Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Diyarbakır Büyükşehir Belediye Eş Başkanları Ayşe Serra Bucak, Doğan Hatun ve Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere eşlik etti. Türk, İmamoğlu ve beraberindeki heyeti, Derik ilçesinde bulunan Kasrı Kanco’da ağırladı.

İmamoğlu ve Türk, yaklaşık 3 saat süren ağırlamanın ardından kameraların karşısına geçti.

“KAYYIM ATAMA ŞEKLİ HUKUKSUZ, KAYYIM ATAMA BİÇİMİ HUKUKSUZ”

Sözlerine, “Kıymetli Ahmet Başkanımıza, Eş Başkanına ve Mardin'in bütün belediye yöneticilerine elbette geçmiş olsun duygularımızla buradayız” şeklinde başlayan Başkan İmamoğlu şunları kaydetti:

“Ben, TBB encümeninde yaptığımız dayanışma ve destek açıklamamızın akabinde, ülkemizin önemli siyasi partilerinin genel başkanlarını gezdim. Ve biz 10 siyasi partinin genel başkanından, bu uygulamanın hukuksuzluğuna dair, bu uygulamanın kötü olduğuna dair ve demokratik olmadığına dair, ‘Aynı fikirde olmasam da hatta seçilmesin diye mücadele etmiş olsam da ama Esenyurt ama diğer şehirlerde yapılan bu uygulamanın hukuksuz bir uygulama olduğunu, aşama aşama hukuksuzluğun işletildiğini… Kayyım atama şekli hukuksuz, kayyım atama biçimi hukuksuz. İstanbul’da yapılan tutuklama uygulamaları hukuksuz. Aynı zamanda meclisin de yok sayılması, ayrı bir hukuksuzluk. Oranın da temsil edilmesine fırsat verilmesi ayrı bir hukuksuzluk’ şeklinde 10 siyasi partinin de aynı dil ile hukuku savunmaları, demokrasiyi savunmaları değerlidir. Bir siyasi partiden randevu alamadık, gerçekleşmedi. Ama ben, o siyasi partinin de açıkçası bu konuda çekimser kaldığını hissediyorum.” diye konuştu.

İMAMOĞLU: BİR MİLİM GERİ ADIM ATMAYIZ

Başkan Türk tarafından Derik’teki Kasrı Kanco’da ağırlanan Başkan İmamoğlu, gazetecilerden gelen, “Esenyurt'ta atanan kayyım ve belediye başkanının tutuklanması, CHP'li belediyelere soruşturma açılmasıyla ilgili konuşulan bir konu var. Bunun da Ekrem İmamoğlu'nu engellemeye, önünü kesmeye yönelik olduğu söyleniyor. Bu konuda neler söyleyeceksiniz” sorusunu yanıtladı.

“Bu dedikodulara kafa takmayalım" diyen Başkan İmamoğlu, "Evet bu kötülükler olabilir mi? Olabilir. Ama çok dirençliyiz. Tahmin edemedikleri kadar dirençli, dirayetli, milletin hakkını savunma konusunda kararlı insanlarız. Bu dönemi hiç kimse unutmayacak. Bu ülkenin güçlü bir barışı, huzuru ve geleceğinin en iyi şekilde olması için, birbiriyle gerçekten samimi konuşan insanların inşa edeceği bir dönemin varlığı için koşuyoruz. Kararlı insanlarız. Asla yılmayız, asla geri durmayız. Bir milim de geri adım atmayız” diye konuştu.