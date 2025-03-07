Kocaeli İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, Kuruçeşme’de düzenlenen halk iftarında vatandaşlarla bir araya geldi.KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli İzmit Belediyesi, Ramazan ayının manevi atmosferini mahallelerde yaşatmaya devam ediyor. Son olarak Kuruçeşme bölgesinde gerçekleşen halk iftarına bölge sakinleri yoğun ilgi gösterdi. İftar programına İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet’in yanı sıra CHP Kocaeli İl Gençlik Kolları Başkanı Hayri Zorer, Doğan Mahalle Muhtarı Sadettin Ölmez, Fatih Mahalle Muhtarı Musa Temel, Hatipköy Mahalle Muhtarı Habibe Demiroğlu Aksoy, Akpınar Mahalle Muhtarı Kenan Obuz, Kulfallı Mahalle Muhtarı Yüksel Oğuz ve Arızlı Mahalle Muhtarı Ruhan Menteş katıldı.

“AYNI SOFRADA BULUŞMAK ÇOK KIYMETLİ”

Programda konuşan Başkan Hürriyet, “Sizlerle iftar sofrasında buluşmak bu sene de nasip oldu. Senede bir gün de olsa aynı sofrada ve aynı dualarda buluşmak çok kıymetli. Hepinize hayırlı Ramazanlar diliyorum. Rabbim tuttuğunuz oruçları, ettiğiniz duaları kabul etsin.

“SOFRALARIMIZI ARTTIRMAK İÇİN ÇALIŞIYORUZ”

Bu dönem sofralarımızı var gücümüzle arttırmaya çalışıyoruz. Ne yapıyorsak kendi öz gücümüzle yapmaya çalışıyoruz. Hizmet alabilmek amacıyla öncülük eden değerli muhtarlarıma, hem destek verdikleri hem de yanımızda oldukları için çok teşekkür ediyorum” dedi.