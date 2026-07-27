Keşan'ın içme suyu ihtiyacının karşılanmasında kullanılan 2 Nolu Terfi İçme Suyu hattına ulaşımı sağlayan yolun bozuk durumda olduğunu belirten vatandaşlar, Keşan Belediyesi'ne çağrıda bulunarak yolun bir an önce düzenlenmesini istedi.

ERDOĞAN DEMİR

EDİRNE (İGFA) - Keşan'da 2 Nolu Terfi İçme Suyu hattına ulaşımı sağlayan yolun uzun süredir bakımsız olması vatandaşların tepkisine neden oldu. Bölgeyi kullanan vatandaşlar, yolun toprak zeminden oluştuğunu ve çok sayıda çukur bulunduğunu belirterek yetkililerden çözüm beklediklerini dile getirdi.

Söz konusu güzergâhın, Keşan'ın içme suyu ihtiyacının karşılanmasında önemli bir noktaya ulaşımı sağladığını ifade eden vatandaşlar, yolun yoğun olarak kullanıldığını ancak mevcut haliyle hem sürücüler hem de araçlar açısından risk oluşturduğunu söyledi.

Özellikle yaz aylarında yoğun toz, yağışlı havalarda ise çamur nedeniyle ulaşımın daha da zorlaştığını belirten vatandaşlar, derin çukurların araçlarda hasara yol açtığını ve güvenli sürüşü olumsuz etkilediğini ifade etti.

Yolun uzun süredir aynı durumda olduğunu öne süren vatandaşlar, Keşan Belediyesi'nin bölgede bakım ve düzenleme çalışması yaparak yolu daha güvenli ve kullanılabilir hale getirmesini istedi.

Bölge sakinleri, hem bu güzergâhı kullanan vatandaşların mağduriyet yaşamaması hem de kentin içme suyu altyapısına ulaşımın daha sağlıklı sağlanabilmesi için yolun en kısa sürede iyileştirilmesini talep etti.