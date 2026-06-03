Edirne'de Keşan Ziraat Odası Başkanı Hasan Şen, Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) tarafından açıklanan 2026 yılı hububat alım fiyatlarına adeta isyan etti. Şen, hububat taban fiyatlarının bölge çiftçisini büyük bir yıkıma sürükleyeceğini belirtti.

Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - 2026 yılı hububat alım fiyatlarının Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) tarafından ton başına 16 bin 500 TL, 1. sınıf makarnalık ve ekmeklik buğday için ise 16 bin 750 TL olarak açıklanmasının ardından tepkiler büyüyor.

Keşan Ziraat Odası Başkanı Hasan Şen, yaptığı açıklamada belirlenen fiyatların üretici açısından kabul edilemez olduğunu belirterek, 'Açıklanan rakamlar ne toplum vicdanına ne ülke ekonomisine ne de çiftçinin gerçeklerine sığmaktadır. Bu fiyat politikası, Türk çiftçisini bitirme politikasının devamıdır' ifadelerini kullandı. Trakya'da 1 kilogram buğday üretim maliyetinin yaklaşık 18 TL olduğunu vurgulayan Şen, açıklanan fiyatların maliyetin altında kaldığını savunarak çiftçilerin üretimi sürdüremeyecek duruma geldiğini söyledi.

Girdi maliyetlerindeki artışa dikkat çeken Keşan Ziraat Odası Başkanı Hasan Şen, gübre, mazot ve ilaç gibi kalemlerdeki yükselişin yüzde 50 seviyelerine ulaştığını, buna karşılık buğday fiyatına yapılan artışın yalnızca yüzde 22 olduğunu belirtti. Bu durumun üretici aleyhine ciddi bir dengesizlik oluşturduğunu ifade etti. TMO'nun ödeme koşullarına da tepki gösteren Şen, ürün bedellerinin 45 gün sonra ödenmesinin çiftçiyi finansal açıdan zor durumda bıraktığını ve üreticiyi aracıya bağımlı hale getirdiğini dile getirdi.

Sertifikalı tohum desteği ve diğer destekleme kalemlerinin yetersiz olduğunu savunan Şen, birçok ödemenin gecikmeli yapıldığını, geçmiş yıl desteklerinin bile henüz tamamlanmadığını söyledi. İthalat politikalarını da eleştiren Şen, tarımda dışa bağımlılığın arttığını ve yerli üreticinin rekabet gücünü kaybettiğini belirterek, mevcut politikaların çiftçiyi üretimden uzaklaştırdığını ifade etti. Şen açıklamasının sonunda, 'Bu insanlara hem üret deyip hem zarar ettiremezsiniz. Yetkilileri masa başı hesapları bırakıp sahadaki gerçekleri görmeye davet ediyorum' diyerek çağrıda bulundu.