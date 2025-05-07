Kırklareli'nin Demirköy ilçesine bağlı Beğendik Belediye Başkanı Ferat Gülver, göreve geldiği bir yılda gerçekleştirdiği projeleri açıkladı. Doğalgaz, yol yenileme, gençlik merkezi ve Mecidiye Halk Plajı gibi çalışmalarla beldeye hizmette sınır tanımadıklarını belirtti.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Beğendik Belediye Başkanı Ferat Gülver, bir yıllık görev süresinde hayata geçirilen projeleri düzenlediği basın toplantısında kamuoyuyla paylaştı.

2023’te Yenimahalle’de başlayan doğalgaz projesi, 2024’te Beykent, Aydoğan ve Kemalpaşa mahallelerini kapsadı. Aralık 2024’te beldenin tamamı doğalgaza kavuştu, böylece soba çilesi sona erdi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’ndan alınan 3 milyon TL ile 28 Nisan 2025’te yol yenileme çalışmaları başlatıldı. 6.300 metre parke taşı, 6.521 metre asfalt döşenecek. Enerji Bakanlığı’ndan sağlanan 75 ton bitümle asfalt çalışmaları hızlanacak.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’un desteğiyle Gençlik Merkezi projesi için yer tahsisi tamamlandı.

Mayıs’ta temeli atılacak merkezde kütüphane, havuz, spor salonu ve etüt sınıfları olacak. Kemal Unakıtan Stadyumu’nun yenilenmesi ve yanına tenis, basket, voleybol sahaları ile halı saha için başvurular yapıldı.

MECİDİYE HALK PLAJI 9 MAYIS’TA İHALEYE ÇIKIYOR

Saros Körfezi’nde Mecidiye Köyü’nde 94 dönümlük alanda Halk Plajı ve Kadınlar Plajı için düzenlemeler başladı. Proje, 9 Mayıs’ta ihaleye çıkacak.

HALKIN HİZMETİNE YENİ PROJELER

Çöp ve Temizlik: Bakanlıktan hibe edilen 8+1 m³ çöp aracı ve 45 konteyner hizmete alındı.

Nikah Salonu: Kapalı düğün salonu yenilenerek nikah salonuna dönüştürüldü.

Halk Çay Bahçesi: 4 yıl sonra yenilenerek hizmete açıldı.

Gölet ve Su Projeleri: Meriç Nehri’nden Beğendik Göleti’ne su transferi için DSİ ile görüşmeler sürüyor. Mandadere Göleti’nin ihalesi tamamlandı, inşaat yakında başlayacak.

Millet Bahçesi ve Arıtma Tesisi: 17 dönümlük Çamlık alana Millet Bahçesi, Hacıköy yolunda arıtma tesisi için çalışmalar devam ediyor.

Güneş Enerji Santrali: 35 dönümlük arazi için başvuru yapıldı.

Mezarlık ve Morg: Mezarlık düzenlemesi ve morg-gasilhane tesisi için projeler sürüyor.

İmar ve Sanayi: Beykent’te yeni imar alanı ve Hacıköy yolunda sanayi bölgesi için planlamalar yapılıyor.

Hayvan Çiftliği: Tarım İl Müdürlüğü desteğiyle etçil hayvan çiftliği kurulacak.

Başkan Gülver, “Çocuklar ve gençler için hizmette sınır yok. Vatandaşlarımızın desteğiyle beldemizi daha yaşanabilir kılmaya devam edeceğiz” dedi.