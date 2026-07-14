15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün 10. yıl dönümü dolayısıyla İnegöl Belediyesi ile İnegöl Kaymakamlığı iş birliğinde gün boyu sürecek anma programı düzenlenecek.

BURSA (İGFA) - 'İrade Bizim, Zafer Bizim' temasıyla gerçekleştirilecek etkinliklerde şehitler dualarla anılacak, 15 Temmuz gecesinin milli birlik ve beraberlik ruhu çeşitli programlarla yaşatılacak.

'MİLLETİMİZİN YAZDIĞI DESTANI UNUTTURMAYACAĞIZ'

İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, tüm vatandaşları anma programlarına davet ederek, 15 Temmuz'un Türk milletinin demokrasiye ve bağımsızlığına sahip çıktığı tarihi bir dönüm noktası olduğunu söyledi. Başkan Alper Taban davet açıklamasında, '15 Temmuz, milletimizin iradesine sahip çıkarak canı pahasına demokrasiye sahip çıktığı kutlu bir direniştir. Aziz şehitlerimizi rahmetle, kahraman gazilerimizi minnetle anıyor; bu büyük destanı gelecek nesillere aktarmayı önemli bir sorumluluk olarak görüyoruz. Tüm vatandaşlarımızı düzenleyeceğimiz anma programlarına davet ediyorum.' dedi.

PROGRAM ŞEHİTLİK ZİYARETİYLE BAŞLAYACAK

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü anma etkinlikleri 15 Temmuz Salı günü saat 12.00'de Hastane Mezarlığı'nda gerçekleştirilecek şehitlik ziyareti, Kur'an-ı Kerim tilaveti ve dua ile başlayacak. Gün içerisinde İshakpaşa Camii'nde Kur'an-ı Kerim tilaveti yapılacak.

MEYDANDA 15 TEMMUZ RUHU AZERİN KONSERİYLE YAŞATILACAK

Akşam programı saat 20.45'te Yeni Belediye Binası Sergi Salonu'nda açılacak '15 Temmuz İrade Bizim, Zafer Bizim' fotoğraf sergisiyle başlayacak. Heykel Meydanı'nda devam edecek programda saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından Kur'an-ı Kerim tilaveti gerçekleştirilecek. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasının canlı yayınlanacağı gecede protokol konuşmaları ve Tarihi İnegöl Mehteri gösterisi de yer alacak. Programın finalinde ise Türk dünyasının güçlü sesi Azerin, sevilen eserleriyle İnegöllülerle buluşarak 15 Temmuz'un birlik, beraberlik ve vatan sevgisi ruhunu meydanda yaşatacak.

KURAN TİLAVETİ VE SELA İLE SON BULACAK

Gece Kur'an-ı Kerim tilaveti ve dua ile devam edecek program, saat 00.13'te tüm camilerde sela okunmasıyla sona erecek. İnegöl Belediyesi ve İnegöl Kaymakamlığı, tüm vatandaşları 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma Etkinlikleri'ne katılarak birlik ve beraberlik ruhuna ortak olmaya davet etti.