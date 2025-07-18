Bursa Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, mahalle ziyaretleri kapsamında Güneştepe Mahallesi sakinleriyle bir araya gelerek vatandaşların talep ve önerilerini dinledi.BURSA (İGFA) - Bursa Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, ilçenin tüm mahallelerini tek tek ziyaret ederek, sorunları yerinde dinliyor. Bu kapsamda programını aralıksız sürdüren Başkan Erkan Aydın’ın son durağı ise Güneştepe Mahallesi oldu. Güneştepe Çok Amaçlı Taziye Evi’nde düzenlenen kahvaltı programında mahalle halkıyla bir araya gelen Başkan Erkan Aydın, vatandaşların görüş ve beklentilerini birinci ağızdan dinledi. Buluşmaya; Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın’ın yanı sıra başkan yardımcıları, belediye meclis üyeleri, Bursa Muhtarlar Dayanışma Derneği Başkanı Erol Yılmazer, Osmangazi Muhtarlar Derneği Başkanı Burhan Mandacı, Güneştepe Mahalle Muhtarı Savcı Akgün ve çok sayıda mahalle sakini katıldı.

“SORUNLARI ÇÖZMEK, MOTİVASYON KAYNAĞIMIZ”

Toplantıda konuşan Başkan Erkan Aydın, vatandaşla daha etkili iletişim kurmak adına daha küçük gruplarla toplantılar düzenlediklerini belirterek şunları söyledi: “Aşırı kalabalık toplantılarda herkes derdini anlatamıyor. Bu yüzden daha samimi ve verimli buluşmalar organize ediyoruz. Mahallenin bir sorununa çözüm üretmek, bir vatandaşımızın sıkıntısını gidermek bizler için bir motivasyon. Bu tür buluşmalarla hem halkımızı dinliyor hem de çözüm için hızla harekete geçiyoruz.” Başkan Erkan Aydın, çocukların ülkenin geleceği olduğunu vurgulayarak, onların güvenle büyüyebilmesi için yerel yönetimler olarak her türlü desteği vermeye devam edeceklerini de söyledi.

“ÇÖZÜM ÜRETMEK İÇİN GELDİK”

Osmangazi’nin birçok mahallesinde hisseli parsel sorununun olduğunu hatırlatan Başkan Erkan Aydın, “Hızlı göç, hızlı büyüme ve çarpık kentleşme, zamanında günü kurtarmak için üretilen çözümler, bugünün büyük sorunları oldu. Bu işe sadece parsel ve ada bazında değil, mahalle bazında bakmak gerekiyor. Sağlık ocağı ile ilgili çalışmayı yapıyoruz. Hızla müdahale edebileceğimiz şeylerde 7 gün 24 saat geceli gündüzlü arkadaşlarımız ilgileniyorlar. Zaten bizler çözüm üretmek için geldik” dedi.

Güneştepe Mahalle Muhtarı Savcı Akgün de Başkan Erkan Aydın’a teşekkür ederek, “İmar sorunlarıyla ilgili desteğinizi bekliyoruz. Bir ay içinde iki kez mahallemizi ziyaret ettiniz, bu bizim için çok kıymetli” ifadelerini kullandı.