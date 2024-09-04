Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, basın mensupları ile bir araya gelerek gerçekleştirilen hizmetler hakkında açıklamalarda bulunarak basın mensuplarından gelen soruları cevapladı.MALATYA (İGFA) - Büyükşehir Belediyesi Nikâh Sarayı’nda yapılan ‘Basın Buluşması’na Battalgazi Belediye Başkanı Bayram Taşkın, Yeşilyurt Belediye Başkanı İlhan Geçit ile basın mensupları katıldı.

BAŞKAN ER, MALATYA’YA AYRILAN HİBE KREDİLERİ ARTIRDIK

Başkan Er, özellikle deprem sonrası Malatya’nın yeniden toparlanması için yapılan ve yapılacak olan çalışmalarla ilgili olarak sürekli Ankara’da temaslarda bulunduğunu belirterek, “Malatya’nın yeniden ayağa kalkması için Ankara’da ilgili Bakanlıklarla sürekli istişare halindeyiz. Malatya’ya daha fazla katkıyı nasıl sağlarız onun çabası içerisindeyiz. Deprem sonrası Dünya Bankası tarafından deprem bölgelerinde kullanılmak üzere verilen hibelerden Malatya’nın payını daha fazla nasıl artırırız, daha fazla hibeyi nasıl sağlarız bunun için sürekli olarak ilgili bakanlıklarla görüşmeler yapmaktayız. Yapmış olduğumuz görüşmeler neticesinde Malatya’ya aktarılan hibe kredileri artırmış olduk” dedi.

ÖNCELİĞİMİZ VATANDAŞLARIMIZIN KALICI KONUT VE İŞYERLERİNE KAVUŞMASI

Başkan Er, “İlk günden itibaren söylemiş olduğumuz gibi önceliğimiz vatandaşlarımızın kalıcı konutlarına ve işyerlerine kavuşmalarını sağlamaktı. Bu noktada çalışmalar büyük bir hızla devam etmekte. Şehir merkezindeki çalışmalar ile rezerv alanlarındaki yıkımlar ve inşa çalışmaları devletimiz tarafından büyük bir hızla devam etmektedir. Malatya çarşı merkezindeki çalışmalar büyük bir hızla sürmekte. İnşallah kısa bir süre içerisinde çarşı merkezini tamamlayarak Malatya’nın çarşısını ayağa kaldırmış olacağız” şeklinde konuştu.

RUTİN HİZMETLERİMİZ BÜYÜK BİR HIZLA DEVAM ETMEKTEDİR

Başkan Er konuşmasının devamında, “Yapmış olduğumuz bu çalışmalarımızın yanında belediye olarak rutin çalışmalarımızda büyük bir hızla devam etmektedir. Depremden dolayı bozulan ve yıpranan yollarımızı yeniliyoruz. Kırsal mahallelerde yol açma, genişletme ve asfaltlama çalışmalarımız devam ediyor. MASKİ Genel Müdürlüğümüz tarafından içme suyu ve kanalizasyon yenileme çalışmaları ile yeni kurulan yerleşim alanlarının ihtiyaçlarının karşılanması için çalışmalar büyük bir hızla ve titizlikle yürütülmektedir. İçme suyu çalışmaları kapsamında asbestli borularda çelik borularla değiştirilerek vatandaşlarımızın daha sağlıklı su tüketimini sağlamayı amaçlamaktayız. MOTAŞ vatandaşlarımıza daha kaliteli hizmet sunması için 20 adet yeni otobüs alımı yaparak hizmete sunduk. İkizce ve Çamurlu bölgelerinde yapılan konutların teslimi ile birlikte bu bölgelerde de önemli bir nüfusun ikamet edeceği dikkate alındığında otobüs filomuzu daha da güçlendirmemiz gerekmektedir. Bunun için şimdiden çalışmalar yürütmekteyiz” dedi.

PROJELERİMİZİ BİR BİR HAYATA GEÇİRİYORUZ

Secim öncesi projeleri arasında yer alan ve kısa bir söre önce hayata geçirdikleri projeler hakkında da bilgiler aktaran Başkan Er, “Projelerimiz arasında yer alan Tek Adımdı Çözüm Merkezi’ni hizmete sunarak vatandaşlarımızın istek ve taleplerine tek merkezden anında cevap veriyoruz. Vatandaşlarımızdan gelen istek ve talepler anında ilgili kurumlara iletilerek takibi yapılmakta ve sonucu ile alakalı olarak vatandaşımıza geri bildirim sağlanmaktadır.

Bunun yanında Malatya İstihdam Merkezi’ni hayata geçirdik. İşverenle iş arayan vatandaşlarımızı buluşturuyoruz. İstihdam Merkezi’mize kayıtlı bulunan işverenler ile iş arayanları bir araya getirerek işe ihtiyaç olan vatandaşlarımızın iş bulmalarına imkân sağlıyoruz” dedi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er’in konuşmasının ardından Battalgazi ve Yeşilyurt Belediye Başkanları da birer konuşma yaptılar.

Gerçekleştirilen konuşmaların ardından Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, basın mensuplarından gelen soruları da cevapladı.