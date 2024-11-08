Gemlik Belediye Başkanı Şükrü Deviren, "Başkan Mahallede" programları kapsamında her hafta gerçekleştirdiği mahalle ziyaretlerine Gençali'de devam etti. Gemlik'in sayfiye yerlerinden biri olan Gençali'de mahalle sakinleriyle buluşan Başkan Deviren, "Kaçak yapıya izin vermeyeceğiz" dedi.BURSA (İGFA) - Programa CHP Gemlik İlçe Başkanı Servet Pehlivan, yönetim kurulu üyeleri, belediye meclis üyeleri, daire müdürleri, muhtarlar ve çok sayıda mahalle sakini katıldı.

Gençali'nin yol, altyapı ve imar gibi konulardaki ihtiyaçlarını iyi bildiklerini, bu konuda Bursa Büyükşehir Belediyesi, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile iletişimde olduklarını söyleyen Gemlik Belediye Başkanı Şükrü Deviren, şöyle konuştu:

“Gemlik, 35 mahallesi ve 122.000 nüfusu ile 81 vilayetten vatandaşların yaşadığı bir bölge. Bu çeşitlilik, görünüşte güzel olsa da aslında yönetilmesi son derece zor bir durum ortaya çıkarıyor. Avrupa'nın birçok ülkesine gittiğimde şunu gördüm: İnsanlar kendi aralarında toplanmış, iletişimlerini kurmuşlar. Ancak, o bölgenin dilini, geleneklerini ve göreneklerini öğrenmemişler. Maalesef, bu durum Gemlik için de geçerli. Gemlik'in her mahallesinde, belli bölgelerden gelen vatandaşlarımızın kendi aralarında gruplar oluşturduğu bir durumla karşı karşıyayız. Bu, yönetimi daha da zorlaştırıyor.”

“Bu bölgenin doğal gaz, yol, pazar gibi sorunları ve sahildeki mülteci meselesi gibi karmaşık bir dizi problemi var. Yaz ayları kargaşa içinde geçiyor. Kışın ise yollar çamurdan kapanıyor. Bu sorunların tek bir çözümü var: Ortak iş birliği içinde hareket etmemiz gerekiyor. Halkımızın güvenliği, refahı ve rahatlığı için çalışmak ve planlama yapmak zorundayız.”

“Zamanımda yapılan kaçak yapıların hepsini yıkarım. Buradan tekrar altını çizerek söylüyorum: Kimseye böyle bir fırsat verilmeyecek. Bundan sonra, asla yeni kaçak yapılar yapılmasına müsaade edilmeyecek. Burası çok kıymetli bir yer. Harika bir plajımız var ve burada yapılacak çeşitli aktivitelerle insanların keyifle zaman geçirebileceği alanlar oluşturulabilir. Eğer bu bölgede bir şey yapılacaksa, mutlaka Büyükşehir Belediyesi, Gemlik Belediyesi ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığımızla iş birliği içinde yapılacak.”

