Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, Kaynarca'nın ardından tüm gününü bu kez Karasu'da geçirdi.

SAKARYA (İGFA) - Sabahın ilk saatlerinde Karasu'ya gelen Başkan Alemdar, ilçede gerçekleştirilen çalışmalara yönelik İstiklal ve Lozan Caddelerinde saha ziyaretleri yaptı, 'Vatandaş Soruyor Başkan Cevaplıyor' programıyla bölge halkının istek, talep ve şikayetlerini dinledi.

Başkan Alemdar'a ziyaretlerinde Karasu Belediye Başkanı İshak Sarı, AK Parti Karasu İlçe Başkanı Recep Aksu, MHP Karasu İlçe Başkanı Hamza Uğur, teşkilat mensupları ve Karasulu muhtarlar eşlik etti.

Karasu'dan merkeze ADARAY ile 12 saati aşkın süre Karasu'da bir dizi program gerçekleştiren Alemdar, asfalt çalışmaları, altyapı yatırımları, Karasu Demiryolu ağı, şehir merkezine ulaşım konularıyla ilgili tüm detayları bölge sakinleriyle paylaştı. Başkan Alemdar, Karasu Demiryolu tamamlandığında bölgeye raylı sistemle ulaşım ağını kuracaklarını ve binlerce yolcunun şehir merkezinde ADARAY banliyö sistemiyle ulaşacağını söyledi.

Başkan Alemdar, bölgedeki su kesintilerinin önlenmesi adına DSİ ile birlikte çelik isale, sondaj ve arıtma kapasitesinin artırılması için 75 milyon TL'lik bir yatırım gerçekleştirileceğini ifade etti.

Gün boyu Karasu'da olan Başkan Alemdar bol bol vatandaşlarla ve esnaflarla sohbet etti, hatıra fotoğrafı çektirdi.

Esnaf ziyaretleri yaparak teşkilat mensuplarıyla bir araya gelen Alemdar, programını Karasu Kıyı Park'ın eşsiz güzelliğinde vatandaşlarla çay sohbetiyle sona erdirdi.